Makelaar Kinga krijgt het opnieuw hard te verduren in ‘Blind Gekocht’, lonkt exit 2? “Deze keer andere tactiek toegepast”

ShowbitsKinga Kantorska (44) heeft haar televisiedebuut niet gemist. Het was al niet makkelijk om de populaire Béa op te volgen als vastgoedmakelaar in ‘Blind gekocht’, maar meteen kreeg ze ook af te rekenen met de lastigste deelnemers ooit. En er komt nog veel meer drama aan in dit seizoen, laat ze verstaan in een gesprek op haar kantoor in Herk-de-Stad. Op haar twintigste verhuisde de Poolse naar ons land, haar charmante accent blijft dat verraden. “Mijn kinderen lachen daar soms mee, maar ik kan er niks aan doen”, lacht ze. Bekijk het hele gesprek in een nieuwe Showbits.