‘Make Up Your Mind’ lokt ondanks het warme weer 600.000 kijkers

Celebrities Vrouw van Danny Masterson, maar ook Mila Kunis en Ashton Kutcher, schreven brief ter verdedi­ging in verkrach­tings­zaak

‘That ‘70’s Show’-acteur Danny Masterson (47) werd woensdagavond veroordeeld tot minstens 30 jaar cel voor de verkrachting van twee vrouwen, maar besloot om in beroep te gaan. Daarbij zal hij nog steeds kunnen rekenen op de steun van zijn vrouw Bijou Phillips (43). In een brief aan de rechtbank omschreef ze Masterson als een “levensreddende partner” en een “geweldige vader”. Vooral opvallend is dat ook collega-acteurs Ashton Kutcher (45) en Mila Kunis (40) een brief schreven om hun “dichte vriend” te verdedigen. De brieven slaagden er woensdag echter niet in om de rechter te overtuigen van Mastersons onschuld.