Maisie Williams was verbaasd over seksualiteit van personage Arya in ‘Game of Thrones’

CelebritiesDe Britse actrice Maisie Williams (25) kroop jarenlang in de huid van het ‘Game of Thrones’- personage Arya Stark. Na zoveel jaren denkt een acteur zijn personage toch wel door en door te kennen, maar niets is minder waar. In het achtste en laatste seizoen van de reeks bleek de Stark-dochter op mannen te vallen en dat had Maisie niet zien aankomen. “Ik dacht echt dat Arya Stark queer was”, vertelt ze in een interview met ‘Teen Vogue’.

De populaire serie ‘Game of Thrones’ liep in 2019 na acht seizoenen op zijn einde. Het veelbesproken laatste seizoen zat boordevol verrassingen. Ook voor actrice Maisie Williams, verklapt ze in een interview met ‘Teen Vogue’. “De eerste keer dat ik écht verrast was door Arya, was in het laatste seizoen toen ze vlak voor de ‘Battle of Winterfell’ plots haar kleren uittrok en besloot om met Gendry het bed te delen. Ik dacht dat Arya queer was.”

Maisie liet eerder al vallen dat ze dacht dat de liefdesscène tussen haar personage Arya Stark en Gendry, het personage van Joe Dempsie (34), een grap was. Schrijvers steken wel vaker nepscènes in het script, om de acteurs wat te plagen, maar dat bleek bij deze scène niet het geval te zijn. Fans hoopten al langer op een romance tussen Arya en Gendry en hebben bij deze hun zin gekregen.

(Lees meer onder de foto)

Volledig scherm Maisie Williams als haar personage Arya Stark in ‘Game of Thrones’. © Netflix

Puberteit

Williams begon te spelen in de serie toen ze 12 jaar was en groeide dus op voor het oog van miljoenen kijkers. Ze vertelde ‘GQ’ in april 2022 nog het volgende: “Ik had een hekel aan Arya toen ik een vrouw begon te worden, omdat ik niet goed kon uitdrukken wie ik aan het worden was. Als gevolg begon ik ook een hekel te krijgen aan mijn eigen lichaam.” Ondanks de worsteling met haar lichaam houdt de actrice alleen maar positieve herinneren over aan de show. “Ik kijk met trots terug. De serie is het beste wat me ooit is overkomen.”

Spin-offs

In 2022 komt de eerste spin-off van ‘Game of Thrones’ uit, een prequel met de naam: ‘House of the Dragon’. Het verhaal gaat volledig in het teken staan van de Targaryens. En er is meer goed nieuws voor de liefhebbers, want recent kwam het nieuws dat er nog een spin-off op komst zou zijn, eentje die volledig zal draaien rond het personage Jon Snow. Volgens ‘The Hollywood Reporter’ wordt er volop aan de reeks gewerkt, maar is er nog geen officiële bevestiging. Het project bevindt zich nog in een vroeg stadium.

Fans roepen al jaren om een sequel over Snows ‘halfzus’, Arya Stark. Ze verliet Westeros op het einde van het achtste seizoen, om de wereld rond te reizen. Of we ooit meer te zien gaan krijgen van Arya Stark, of van andere personages, valt dus nog af te wachten.

