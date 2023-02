Maike Boerdam betreurt dat ‘Big & Betsy’ afgevoerd werd door daden van ex-collega: “Jammer, want we hebben toen een fantastisch product gemaakt”

ShowbitsDrie seizoenen, 78 afleveringen in totaal: de Studio 100-reeks ‘Big en Betsy' was begin jaren 2000 een enorm succes. Hoofdrolspeelster Maike Boerdam verdween na afloop echter helemaal uit de belangstelling. Tot nu, want de Nederlandse actrice is te zien in ‘#LikeMe’ en het gloednieuwe theaterstuk ‘De mannen van de golf’. “Heel fijn om weer in België te werken”, vertelt de goedlachse actrice. Hoe is het haar de afgelopen jaren vergaan? Wordt ze nog steeds herkend als Betsy? En wat vindt ze van alle heisa rond tegenspeler Jan Van Hecke, die veroordeeld werd voor kinderporno? Je ontdekt het in een nieuwe Showbits.