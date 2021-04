Magische girlpower, hoopgevende natuurbeelden of achter de schermen bij Snelle: dit is onze streaming top vijf voor dit weekend

1. ‘The Nevers’ - Girlpower in victoriaans Londen

Het gigantische succes van ‘Bridgerton’ ligt nog maar net achter ons of met HBO Original ‘The Nevers’ staat het volgende kostuumdrama al klaar om streamingland te veroveren. Door de pandemie en het vertrek van bedenker Joss Whedon (‘The Avengers’, ‘Buffy the Vampire Slayer’) werd de planning voor de serie, die zich afspeelt in het victoriaanse Londen aan het eind van de negentiende eeuw, fors gewijzigd. In de plaats van een tiendelige zomerrelease verschijnt het eerste seizoen nu al op Streamz, met zes afleveringen. In een tijdperk waarin vrouwen maatschappelijk sterk onderdrukt worden, treden ze in ‘The Nevers’ prominent op de voorgrond. De Engelse hoofdstad wordt namelijk overstelpt door de ‘Touched’: (voornamelijk vrouwelijke) individuen die onverwachts bovennatuurlijke krachten bezitten. Sommigen gebruiken hun krachten om de wereld te verbeteren, anderen misbruiken hun nieuwe gaven dan weer voor hun eigen voordeel. Intussen nam Philippa Goslett als showrunner de fakkel over van Whedon, die in een mediastorm is beland na berichten over zijn onprofessioneel en onaanvaardbaar gedrag op de set.