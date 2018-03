Magisch avondje? Leonardo DiCaprio op date met Hermelien TC

09 maart 2018

15u11 0 Showbizz Topacteur en womanizer Leonardo DiCaprio ruilde zijn klassieke type (jong, blond en fotomodel) even in voor een avondje uit met actrice Emma Watson. Bloeit er iets moois?

Als we onze bronnen in Hollywood mogen geloven, zit er niet meteen een langdurige romance aan te komen. "Leo en Emma waren op stap met een groepje gemeenschappelijke vrienden", klinkt het. "Ze hebben wel een leuke avond gehad. Maar de vonk is niet overgesprongen. Ze zijn elkaars type niet." Wat bevestigd wordt door andere berichten. Leonardo zou tegenwoordig opnieuw in de ban zijn van een nieuw fotomodel: Kelley Johnson. Emma van haar kant zou dan weer voorzichtig aan het daten zijn met 'Glee'-acteur Chord Overstreet.