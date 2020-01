Magie verzekerd: ‘Frozen’ en ‘Star Wars’ komen tot leven in Disneyland Paris Christophe D'Huysser

11 januari 2020

11u58 0 Showbizz De films ‘Frozen’ en ‘Star Wars’ zijn vanaf vandaag niet langer alleen in de bioscoop te zien, maar ook in Disneyland Paris. Het Franse park staat de komende tijd helemaal in het teken van beide kaskrakers tijdens ‘Frozen Celebration’ en ‘Legends of the Force - A Celebration of Star Wars’. Met shows, parades en véél ontmoetingen met de figuren uit beide films.

Het succesverhaal van de razend populaire films ‘Frozen 2' en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ krijgt nu ook een vervolg in Disneyland Paris. De bezoekers van het park krijgen de kans om beide onmisbare avonturen nu in echt te ervaren. Tijdens ‘Frozen Celebration’ stelen de figuren Anna, Elsa en hun vrienden de show. Zij krijgen voor de gelegenheid een gloednieuwe praalwagen van zes meter hoog tijdens de spectaculaire show ‘Frozen 2: An Enchanted Journey’ met muziek uit de film én oogverblindende dansers. Daarnaast is er nog een unieke belevingsshow vol zang en dans in een adembenemend Frozen-decor én kunnen jong en oud op de foto met de schattige sneeuwpop Olaf.

Ook de fans van ‘Star Wars’ worden op hun wenken bediend tijdens ‘Legends of the Force - A Celebration of Star Wars’ ‘ in het Walt Disney Studios Park. Bezoekers krijgen de kans om hun favoriet personage te ontmoeten uit de wereldberoemde saga. Denk maar aan Chewbacca en nieuwkomer Kylo Ren. Ook lopen er Stormtroopers door het park en is er een beklijvende avondshow met projecties en speciale effecten uit de Star Wars-saga.

‘Frozen Celebration’ loopt nog tot en met 3 mei in Disneyland Paris. ‘Legends of the Force - A Celebration of Star Wars’ is nog te zien tot en met 15 maart in de parken.

Bekijk de magische beelden uit Disneyland Paris: