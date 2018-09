Maggie De Block, een van de populairste politici van ’t land: "Maar als er ergens iets fout gaat, is het meer dan ooit mijn schuld"



Geert Hoste

18 september 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz De Nicole en Hugo van de Belgische politiek. Dat zei Geert Hoste ooit over Maggie De Block (56) en haar echtgenoot Luc. Maggie kon erom lachen. Alles aan haar lacht. "De dag dat ik dát niet meer kan, stap ik uit de politiek", zegt ze in Dag Allemaal. "Want het vijandelijke vuur stopt nooit."

"Onze hof heeft afgezien deze zomer. Kijk, al die jonge plantjes naar de knoppen. ­Zonde." Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) kijkt bedenkelijk wanneer ze me rondleidt door haar moestuin. "Mijn druifkes doen het gelukkig wel nog goed. En ze zijn lekker ook. Hier, proef ne keer." Ik kan bevestigen: lékkere druifkes, die van ­Maggie.

We zijn eigenlijk met z’n drieën. Want Maggies echtgenoot Luc is nooit ver uit de buurt. En wat opvalt terwijl we door de moestuin kuieren: na al die jaren samen loopt Maggie nog altijd vrolijk te flirten met haar echtgenoot. De twee wisselen even vlot liefdevolle blikken als plaagstootjes uit daar in ­Merchtem.

In die Vlaams-Brabantse gemeente doet Maggie De Block voor het eerst een gooi naar de burgemeesterssjerp. Haar familie zwaait er al jaren de plak. Broer Eddie die er sinds 2000 onafgebroken burgervader was, neemt in oktober afscheid van de politiek. En dus is het de beurt aan zus Maggie. Al jaren een van de populairste politici van het land, maar een bleuke op lokaal vlak.

Ik reed het dorp binnen en dacht jouw verkiezingsaffiche te zien hangen, maar het bleek reclame voor lingerie.

(lacht) Ah nee, het spijt me dat ik je meteen moest teleurstellen. Mijn affiche is gewoon een foto van mijn gezicht en mijn voornaam. Iedereen kent mij hier, hé.

Het zou me nochtans niet verbaasd hebben. Liberale politici hebben soms rare hobby’s: naaktzwemmen in Oostende, de fameuze Zomerbar in Poelkapelle...

Ja, jongens. Achthonderd foto’s vanuit de maïs, faut le faire. Ik ben daar eens gaan spreken, in Poelkapelle. Het viel me op dat het er zo kalm was. ‘Precies een communiefeest’, zei ik achteraf tegen Luc.

Ze hadden misschien verwacht dat jij naakt zou verschijnen?

Wie weet? (monkelend) Als ik nog eens geïnviteerd word, zal ik toch eerst goed polsen waar het over gaat.

Misschien moet je ook eens je gedacht zeggen over mannen in vrouwenlingerie?



