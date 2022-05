Mag Will Smith nog meedoen aan ‘Bad Boys 4’ na Oscarincident? Grote baas Sony geeft update

In 2020 kwam ‘Bad Boys for Life’ uit, de derde film in de reeks, die geregisseerd werd door onze landgenoten Adil El Arbi en Bilall Fallah. De prent was een succes, en dus werd al snel een vierde deel aangekondigd, opnieuw met Will Smith en Martin Lawrence in de hoofdrollen. Maar dat nieuws werd eind maart overschaduwd door een incident op de Oscars. Will Smith gaf presentator Chris Rock toen tijdens de show een klap nadat die een grap had gemaakt over zijn echtgenote Jada. Een aantal van z'n projecten werden toen geschrapt en geruchten deden de ronde dat dat ook met ‘Bad Boys 4' zou gebeuren.

Maar dat klopt niet, zegt Tom Rothman nu in een gesprek met ‘Deadline’. “Die film was in ontwikkeling en is dat nog steeds. Er werd niet op de rem geduwd, omdat de auto nog niet aan het bewegen was.” De baas van Sony had het ook over het incident op de Oscars: “Dat was een zeer ongelukkige gebeurtenis, maar ik denk niet dat het aan mij is om daar commentaar op te geven. Ik wil alleen kwijt dat ik Will Smith al jaren ken en dat ik hem ken als een goed mens. Dit was het typevoorbeeld van een erg goed mens die een erg slecht moment had voor de ogen van de wereld. Ik geloof dat zijn verontschuldigingen en zijn spijt oprecht zijn en ik geloof in vergeving en verlossing.”