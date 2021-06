Mads Mikkelsen voelt zich schuldig tegenover Johnny Depp: “Had er graag eens met hem over gesproken”

CelebritiesMads Mikkelsen (55) neemt de rol van Johnny Depp (58) over in ‘Fantastic Beasts’, maar daar voelt de acteur zich wel een beetje schuldig over. In een interview met The Times’ Saturday Review vertelt Mikkelsen nu dat hij er graag eens met zijn voorganger over gesproken had, maar dat het er jammer genoeg nooit van gekomen is.

Mads Mikkelsen is binnenkort te zien als Gellert Grindelwald in de derde ‘Fantastic Beasts’-film. Een rol die in het verleden weggelegd was voor Johnny Depp. Alleen moest deze laatste op vraag van de filmstudio ontslag nemen uit de reeks. Dat verzoek kwam er nadat hij zijn smaadrechtszaak tegen de Britse krant The Sun verloor.

Dat Mads Mikkelsen het roer nu overneemt van Johnny Depp en dat zonder hem ooit gesproken te hebben, wringt wel een beetje bij de acteur. “Ik weet niet wat er allemaal speelde in zijn privéleven en ik weet ook niet of het eerlijk was dat hij zijn job verloren is. Maar wat ik wel wist, is dat de film er sowieso ging komen. Al had ik er graag eens met hem over gesproken, maar ik ken hem gewoon niet zo goed”, aldus Mikkelsen in The Times’ Saturday Review.

Eigen versie

“Plots kreeg ik een telefoontje en het was duidelijk dat ze gehaast waren. Zelf was ik dol op het script, dus lang heb ik niet moeten twijfelen over mijn antwoord. Ik weet dat veel mensen het controversieel vonden, maar dat is nu eenmaal hoe het gaat soms”, klinkt het verder nog.

Mikkelsen is wel niet van plan om de stijl van Johnny Depp te kopiëren. In de toekomst wil hij graag zijn eigen versie van Grindelwald neerzetten. “Johnny is een meesterlijke acteur, maar hem nadoen, was gewoonweg geen optie.” In de toekomst zal het personage er dan ook een stuk anders uitzien, maar op het resultaat is het nog een hele tijd wachten. Vermoedelijk verschijnt de derde ‘Fantastic Beasts’-film pas in juli 2022 in de zalen.

Volledig scherm Johnny Depp als Gellert Grindelwald. © Photo News

