Mads Mikkelsen geeft hoop: keert Johnny Depp terug naar de ‘Fantastic Beasts’-saga?

FilmActeur Mads Mikkelsen (56) nam in de derde ‘Fantastic Beasts’-film de rol van Gellert Grindelwald over van Johnny Depp (59), nadat die werd beschuldigd van huiselijk geweld. De rechtszaak kostte hem de filmrol, maar komt daar misschien binnenkort verandering in? Mikkelsen hintte alvast van wel.

Op het Sarajevo Film Festival vertelde acteur Mads Mikkelsen aan ‘Deadline’ dat hij het erg intimiderend vond om de rol van Gellert Grindelwald in de ‘Fantastic Beasts’-films van Johnny Depp over te nemen, omdat die zoveel van zichzelf in die rol stopte. Hij bekende zelf ook een grote fan van hem te zijn. “Ik vind Johnny een geweldige acteur. Ik vind dat hij fantastisch werk leverde. Maar ik kon hem niet gaan kopiëren, dat zou creatieve zelfmoord zijn. We moesten het anders aanpakken.” En daar bleef het niet bij. Mikkelsen suggereerde zelfs dat de voormalige Grindelwald wel eens zou kunnen terugkeren in de toekomst, nu hij de smaadzaak tegen zijn ex-vrouw Amber Heard won.

Hij was zich er sterk van bewust dat niet iedereen gediend was met de acteurwissel. “Zijn fans zijn heel lief, maar ook wel koppig. Ik had niet veel contact met hen, maar ik kon begrijpen waarom hun harten gebroken waren.” Ten slotte gaf hij de fans (een beetje) hoop. “Alles ligt anders nu Johnny de rechtszaak won. We zullen zien of hij terugkomt. Het zou kunnen.”

Johnny Depp kwam in nauwe schoentjes te staan toen hij in 2018 door ‘The Sun’ werd bestempeld als ‘vrouwenmepper’. De acteur werd beschuldigd van huiselijk en seksueel geweld jegens zijn ex-vrouw Amber Heard. Depp verscheen al snel op de ‘zwarte lijst’ in Hollywood en kon hierdoor in 2020 vaarwel zeggen aan zijn rol in de ‘Fantastic Beasts’-saga.

Mads Mikkelsen in 'Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore'.

Smaadzaak

In mei 2016, na hun breuk, vroeg Amber Heard een tijdelijk contactverbod tegen Johnny Depp aan, omdat er huiselijk geweld in het spel zou zijn. De scheiding werd in 2017 afgerond. Een jaar later schreef Heard in een opiniestuk voor ‘The Washington Post’ over huiselijk geweld. Hoewel ze haar ex-man daarbij niet expliciet bij naam noemde, was het zo klaar als een klontje dat het wel degelijk over hem ging. Daarop klaagde Depp zijn ex aan voor smaad. Ook ‘The Sun’ werd aangeklaagd omdat ze hem een ‘vrouwenmepper’ hadden genoemd, maar die zaak verloor de acteur. Begin juni kwam hij wel als winnaar uit de bus in de smaadzaak, toen de jury hem op alle punten gelijk gaf. Amber Heard moet hem daarom een schadevergoeding van zo’n 10 miljoen dollar betalen, maar heeft wél laten weten dat ze niet van plan is om zich gewonnen te geven. Ze gaat in hoger beroep. Ook Depp heeft intussen hoger beroep aangetekend. Het laatste woord is over deze rechtszaak nog niet gezegd.

