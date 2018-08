Madonna wordt bijna 60: "Shockeren deed ze al op de speelplaats" De moeilijke weg naar roem van de megaster Sander Van Den Broecke

11 augustus 2018

00u00 0 Showbizz Madonna wordt donderdag zestig. Al meer dan een half leven is ze één van de beroemdste vrouwen ter wereld, maar 25 jaar lang kende bijna niemand haar. Louise Ciccone was een meisje uit Michigan dat na een mokerslag in haar kindertijd haar eigen weg uitstippelde, en die was niet makkelijk. De dood van haar moeder, een verkrachting op haar negentiende en zes jaar zwarte sneeuw in New York konden haar niet stoppen.

Grote mensen wenen om de dood van John F. Kennedy, meisjes gillen zich hees voor The Beatles en België schrikt van de eerste vrouw in het leger. Het is 1963 en in het stadje Bay City in Michigan stinkt het zoals altijd naar de chemische fabrieken. In een bescheiden huis in een wijk waar evenveel blanken als zwarten wonen, staat Louise Ciccone in het salon, bij de zetel waarin haar mama ligt. Moeder is uitgeput en huilt zo zachtjes dat haar dochter het niet hoort. Louise is vijf, ze is druk en ze vraagt aandacht. 'Mama! Mama!'

Mama ligt op haar zij, met haar rug naar Louise, en zwijgt. 'Mama! Mama!' Louise wordt boos en slaat met haar vuisten op de rug van haar moeder. Niet één keer, niet vijf keer, maar zo veel keer dat het lijkt alsof het minuten duurt. Wanneer moeder zich eindelijk omdraait, neemt ze haar kind vast. Ze zegt nog altijd niks, ze blijft huilen. Kleine Louise schrikt van de tranen en van het magere, zwakke lichaam in haar armen. Het is alsof mama een kindje is geworden dat getroost, beschermd en verzorgd moet worden. Louise weet niet wat er scheelt, maar het voelt alsof de wereld op zijn kop is gezet.

Bang voor de wereld

Een paar maanden later overlijdt de moeder. Ze is dertig geworden en heeft een jaar gevochten tegen borstkanker. Tegen haar kinderen, Louise is de derde van zes, heeft ze niks gezegd, en ze heeft ook altijd gedaan alsof er niks aan de hand was. Ze bleef maar opruimen en koken en wassen en bidden en luisteren. Kleine Louise daagt haar voortdurend uit, pest haar bijna, alsof ze wil testen hoe ver die liefde van die moeder die altijd moe was wel reikte. Niet één keer verloor moeder haar ongeduld of haar minzame lach. "Wanneer je voelt dat liefde onvoorwaardelijk is, maak je daar soms misbruik van", zegt Madonna jaren later in een interview.

