Madonna plant in het geheim een ‘Greatest Hits’-tournee ter ere van 40-jarige carrière

Billie Eilish dacht jarenlang dat haar lichaam haar boycotte: "Ik haatte mezelf"

Billie Eilish (21) pronkt samen met enkele klimaatactivisten op de allereerste videocover van het modetijdschrift Vogue. De zangeres biecht in het bijhorende interview op dat ze jarenlang het gevoel had dat haar eigen lichaam zich tegen haar keerde. “Ik was kwaad voor de pijn die het me deed", klinkt het.

