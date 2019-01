Madonna op weg naar Eurovisiesongfestival? “Op financieel vlak nog te ver uit elkaar” DBJ

18 januari 2019

08u48 0 Showbizz Volgens Israëlische media zou Madonna (60) op weg zijn naar het Eurovisiesongfestival. Daar zou ze niet deelnemen aan de wedstrijd maar wel een optreden geven, net als Justin Timberlake drie jaar geleden in Zweden.

Na de overwinning van de Israëlische Netta Barzilai vorig jaar in Portugal, zal de 64ste editie van het Eurovisiesongfestival dit jaar plaatsvinden in Tel Aviv. Volgens de Israëlische media is de kans groot dat de Queen of Pop Madonna daar zal optreden. De onderhandelingen zouden in volle gang zijn, maar ze zijn nog niet tot een overeenkomst gekomen.

Bronnen melden dat Madonna “in principe met de organisatie in zee gaat”, maar dat de twee partijen “op financieel gebied nog te ver uit elkaar staan”. Madonna zou een soortgelijk optreden als dat van Justin Timberlake drie jaar geleden voor ogen hebben. Hij trad in 2016 tijdens de finale in Zweden op met een medley van zijn grootste hits.

Eliot

De Waalse zanger Eliot zal voor België aantreden. De Franstalige openbare omroep RTBF koos hem uit als opvolger van Sennek, die vorig jaar strandde in de halve finales. Net als de vorige RTBF-kandidaten Blanche (2017) en Loïc Nottet (2015), komt ook Eliot Vassamillet uit de RTBF-liedjeswedstrijd ‘The Voice Belgique’, de Waalse tegenhanger van ‘The Voice van Vlaanderen’. Ook de VRT deed in 2016 met Laura Tesoro een beroep op de kweekvijver van ‘The Voice’. Eliots song wordt gecomponeerd door het team rond Pierre Dumoulin. Hij schreef ook al Blanches ‘City Lights’, waarmee ze in Kiev op de vierde plaats eindigde.