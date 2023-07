Madonna geeft nieuwe gezondheidsupdate: “Zo blij dat ik een beetje kan dansen”

bv “Als je jezelf kan verbeteren, ga dan”: Martine Jonckheere was ooit verliefd op andere man

“Mijn gevecht tegen borstkanker was de ultieme relatietest.” Al 43 jaar is Martine Jonckheere gehuwd met haar Filip, maar elk goed huwelijk krijgt met crisissen te maken, zo ook dat van hen. Zeker toen Martine verliefd bleek te zijn op een collega, zo onthult ze in ‘Story’. Hoe Filip reageerde, hoe ze over de verliefdheid geraakte en hoe zij hun seksleven pittig houden, vertelt ze in dit interview. “Soms eindigt ons liefdesspel gewoon in een slappelachbui.”