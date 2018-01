Madonna bouwt nog eens vier scholen in Malawi DBJ

Madonna blijft zich inzetten voor de hulp aan kinderen in Malawi, het geboorteland van vier van haar zes kinderen. Het popicoon kondigde via Instagram aan dat haar stichting Raising Malawi nog vier scholen gaat bouwen in het zuidoosten van het Afrikaanse land. De stichting heeft al tien schoolgebouwen neergezet in de regio.

"Laten we 2018 goed beginnen", schrijft de 59-jarige zanger. "Ik daag jullie allemaal uit op te staan, bij elkaar te komen en bij te dragen aan de zo nodige verandering van de wereld. Dit jaar beginnen we met de bouw van vier nieuwe scholen in de Kasangu-regio in Malawi met @RaisingMalawi en @buildOn. Dat zijn 14 scholen in totaal die ervoor zorgen dat duizenden kinderen het onderwijs krijgen dat ze zo enorm verdienen."

Madonna heeft een jarenlange band met Malawi. Die begon in 2006 toen ze Raising Malawi oprichtte. De zangeres adopteerde vier kinderen uit het land: David Banda (12), Mercy James (11) en de zesjarige tweeling Stella en Estere. Met Carlos Leon kreeg Madonna een dochter, Lourdes (21), en uit haar huwelijk met Guy Ritchie werd Rocco (17) geboren.