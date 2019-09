Madonna bood Dennis Rodman 18 miljoen voor een baby KDL

20 september 2019

15u10

Bron: ANP 0 Showbizz Madonna (61) heeft Dennis Rodman (58) in de jaren negentig een zeer opmerkelijk aanbod gedaan. Als de voormalige basketballer haar zwanger zou maken dan zou ze hem 20 miljoen dollar, zo’n 18 miljoen euro, betalen, beweert de kleurrijke oud-topatleet in de radioshow ‘The Breakfast Club’.

Halverwege de jaren negentig vormden Madonna en Rodman korte tijd een koppel. De voormalig NBA-speler zegt dat de zangeres hem interessant vond omdat hij een “bad boy” is. En blijkbaar wilde Madonna dolgraag een kind op dat moment in haar leven. “Ze vroeg of ik haar wilde ‘bezwangeren’ en dan zou ze mij 20 miljoen dollar betalen.”

Maar het lukte niet om zwanger te worden, en daar was Rodman niet erg rouwig om, zegt hij. Vervolgens insinueert hij dat Madonna daarna naar haar fitnesstrainer Carlos Leon trok met hetzelfde aanbod. Met hem kreeg ze in 1996 dochter Lourdes. Kort daarna liep de relatie alweer op de klippen.