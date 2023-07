‘Madam Bakster’ verwelkomt dochtertje van overleden man: “Mocht Kobe ons zien, hij zou trots zijn”

8 kinderen bij 5 vrouwen, en een zoon die jonger is dan zijn achter­klein­kind: de ingewikkel­de stamboom van Mick Jagger (80)

Mick Jagger wordt 80 vandaag. De Rolling Stone mag dan nog steeds als een enthousiast veulen over het podium hollen, hij is ook al meervoudig overgrootvader. En, merkwaardig: hij heeft een zoon die jonger is dan één van zijn achterkleinkinderen - laat dat gerust even bezinken. Onze reporter brengt inzicht in de ingewikkelde stamboom van ol’ rubber lips, het vleesgeworden libido.