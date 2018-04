Macklemore houdt tweede dochtertje maand lang geheim EVDB

22 april 2018

09u02 0 Showbizz Macklemore is in maart voor de tweede keer vader geworden. De rapper slaagde erin zijn tweede dochtertje een maand lang geheim te houden. Hij maakte het nieuws nu zelf bekend.

De 34-jarige rapper Macklemore, echte naam Ben Haggerty, en zijn vrouw Tricia Davis werden in maart trotse ouders van een tweede dochtertje. Het koppel vindt privacy heel belangrijk en koos ervoor te wachten om de geboorte bekend te maken. Ook bij hun eerste kindje, Sloane Ava Simone Haggerty, en bij hun trouw slaagde het koppel erin het nieuws een maand lang geheim te houden.

Macklemore maakte het nieuws zelf bekend tijdens een interview met de Ierse radiozender Spin 1038. Toen hem gevraagd werd hoe hij St. Patrick's Day doorbracht, antwoordde hij heel gewoontjes dat hij toen in het ziekenhuis zat omdat zijn dochter net voor die dag geboren werd. In september maakte Macklemore de zwangerschap bekend via Instagram.

Seattle... Second time’s the charm. 😉 (and yes, both announcements are true) Een foto die is geplaatst door null (@macklemore) op 28 sep 2017 om 18:04 CEST