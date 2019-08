Exclusief voor abonnees Machtige mama’s in de jetset: Kris Jenner werkte zich op van brave stewardess tot gewiekste ‘momager’ IB

24 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ze zette ‘s werelds bekendste realityster Kim Kardashian op de wereld, en zonder het zakelijk vernuft van haar moeder zou Kim wellicht nergens staan. Van alle showbizzmoeders is Kris Jenner (63) ongetwijfeld de briljantste. Dat schrijft het weekblad Story.

Als je in staat bent om je zes kinderen eigenhandig en in een mum van tijd aan een succesvolle showbizzcarrière te helpen, dan mag je je met recht en reden ‘momager’, een samentrekking van mom (mama) en manager, noemen. Het is een term die speciaal in het leven geroepen is voor Kris Jenner en waar ze vooral zelf ontzettend trots op is, want in 2012 neemt ze er zelfs een patent op. Het zegt veel over de bescheidenheid (en vooral het gebrek daaraan) van de bekende familie, maar vooral over het zakelijk inzicht van oppermama Kris, die al langer dan een decennium als een hongerige leeuwin over de levens, de carrières en vooral de bankrekeningen van haar kroost waakt. Van haar zes kinderen is Kim (38) de reality-pionier en de bekendste, jongste dochter Kylie (22) de rijkste voor haar leeftijd, Kendall (23) het uitgesproken topmodel, oudste dochter Kourtney (40) de grootste moederkloek en Khloé (35) diegene die het meeste schandalen te verwerken krijgt. En dat allemaal voor het oog van de wereld.

Alleen zoon Rob (32) heeft momenteel genoeg van het mediacircus en laat zich al enkele jaren niet meer filmen voor de realityreeks van de familie, ‘Keeping Up with the Kardashians’. Met die serie begon het in 2007 allemaal, en daar komt – zelfs na zestien seizoenen – vooralsnog geen einde aan. Anno 2019 zijn de Kardashians een begrip in Hollywood en ver daarbuiten. Ze worden als showbizzroyalty beschouwd, maar in tegenstelling tot een echte monarchie hebben ze al hun bezittingen eigenhandig verdiend en niks geërfd. Alles wat ze tentoonspreiden, van lucratieve cosmeticalijnen tot menige neuscorrectie en borstvergroting, is het resultaat van een sterk staaltje marketing.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis