Machtige mama's in de jetset: Kathy Hilton krijgt sekslessen cadeau van haar eigen moeder

17 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Ze is vooral bekend als de moeder van Paris, maar onderschat Kathy Hilton (60) niet. Ze is een van de meest ambitieuze en invloedrijke moeders in Hollywood én de drijvende kracht achter het succesvolle Hilton-imperium.

Wie denkt dat de jonge Paris Hilton een losbandig, lui leventje leidt dat ze vult met dj’en en allerhande onbenulligheden waarmee ze de Hilton-dynastie alleen maar in diskrediet brengt, heeft het mis. Paris houdt de familietradities gewoon in ere en doet wat ze al generaties lang doen in het rijke en gerespecteerde hotelketen-geslacht: zoveel mogelijk geld proberen te verdienen, zo beroemd mogelijk zijn en zo hard mogelijk feesten, en liefst in een combinatie van deze drie factoren. Geld, daar draait het bij de Hiltons om. Geen wonder – en zeker ook geen toeval – dat Kathy Avanzino, zoals de meisjesnaam van Paris’ moeder luidt, uitgerekend in de Hilton-familie terechtkomt. Het is een gegeven waar Kathy’s eigen moeder en Paris’ grootmoeder, de intussen overleden Kathleen Dugan, een onvoorstelbaar grote rol in heeft gespeeld. Kathleen, ‘Big Kathy’ zoals iedereen haar noemde, is een mooie, disfunctionele theateractrice en een op geld beluste mannenverslindster die zwaar drinkt, vier keer trouwt en haar dochters opdraagt om rijke mannen te huwen. Big Kathy heeft drie dochters, waarvan ‘Little Kathy’, Paris’ moeder, de oudste is. ‘Big Kathy hing altijd rond in de betere restaurantbars’, weet voormalig actrice Carole Wells. ‘Dan zag je haar proberen een rijke vent rond haar vinger te winden die vervolgens haar rekening wou betalen. Ik had altijd zo’n medelijden met haar, omdat ze veel te hard haar best deed.’

