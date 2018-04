Mac Miller toont steun voor nieuwe single van vriendin Ariana Grande "Welkom terug. We hebben je gemist" EVDB

21 april 2018

18u00 0 Showbizz Als vriendje van superster Ariana Grande kan je natuurlijk weinig anders dan haar steunen in haar carrière. Dat is dan ook wat Amerikaanse rapper Mac Miller doet. Hij heeft via Twitter gedeeld hoe trots hij op haar is, nu ze opnieuw nieuwe muziek uitbrengt.

Hij was er backstage bij toen vriendin Ariana Grande het publiek verraste met een onaangekondigd live optreden op festival Coachella. Mac Miller, de vaste vriend van zangeres Ariana Grande, is een goede supporter, daar kan niet aan getwijfeld worden. Haar nieuwe single 'No Tears Left To Cry' is de eerste nieuwe muziek die Ariana uitbrengt sinds 'Dangerous Woman' in 2016. Na de terreuraanslag tijdens haar optreden in Manchester vorig jaar, nam de zangeres wat afstand van muziek.

Nu is ze terug en dat mag gevierd worden, vindt Mac Miller. Hij deelde via Twitter hoe trots hij is op zijn vriendin.

very proud of this girl right here ❤️



Welcome back. We missed you.



One of a kind. https://t.co/aUJC9UL9fb Mac(@ MacMiller) link

Ariana waardeert zijn steun duidelijk, ze deelde dan ook een lieve foto van het koppel via Instagram. De foto werd backstage op Coachella gemaakt.

♡ 💧☁️ Een foto die is geplaatst door null (@arianagrande) op 21 apr 2018 om 08:54 CEST