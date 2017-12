Maartje Van Neygen verwerkte haar relatiebreuk met drie romances Veerle Van de Wal

Bron: Story 0 PHOTO NEWS / James Arthur Maartje is de dochter van Sanne en Erik Van Neygen. Showbizz De toekomst van Maartje Van Neygen (22) leek helemaal uitgestippeld. Met Sander (22) was ze vorig jaar gaan samenwonen, ze hadden zelfs al babyplannen. Maar enkele maanden geleden zette Maartje een punt achter hun relatie. Dat verdriet verwerkte ze met verschillende romances.

Maartje Van Neygen, de dochter van Erik en Sanne, leerde haar vriend Sander kennen tijdens haar lerarenopleiding. Ondanks haar jonge leeftijd leek ze zich voor eeuwig aan hem te willen binden. Ze gingen samenwonen in november 2016 en hadden plannen om afgelopen zomer aan kinderen te beginnen. Maar terwijl Maartje zich volop smeet in haar eerste job als leerkracht in het Buitengewoon Onderwijs, zat Sander nog met zijn neus in de studieboeken. Dat zorgde voor ergernissen. In mei besloot Maartje daarom een punt te zetten achter hun relatie.

Was het een moeilijke beslissing om uit elkaar te gaan?

Toch wel, ook al was er geen vuur meer tussen ons. We zien elkaar nog graag. Uiteindelijk heb ik beslist om ermee te stoppen. Ik dacht dat hij er nog voor zou vechten, maar hij vertrok gewoon. Ergens wist hij ook dat het op was. Het voelt als de juiste beslissing. Ik ben totaal niet jaloers als hij met andere meisjes afspreekt. Dat zegt genoeg.

Een week na je breuk werd je al halsoverkop verliefd op iemand anders.



Ja, ik was smoorverliefd. Hij nam me mee naar de opera en tijdens een lange avondwandeling in het centrum van Brussel verloor ik mijn hart. Ik genoot van de aandacht en het gevoel van weer verliefd te zijn. Ik zocht gewoon een manier om de leegte op te vullen, maar ik bleef met een gebroken hart achter, want hij was een onbereikbare liefde.

Je zocht ook verstrooiing op een datingsite.

Afgelopen zomer heb ik me ingeschreven op Tinder. Daar heb ik acteur David Cantens leren kennen en nu zijn we beste vrienden. We wandelen vaak samen, uren aan een stuk, maar er zijn geen verliefde gevoelens. Op Tinder heb ik wel een knappe man van vijfendertig ontmoet met wie ik een passionele week heb beleefd. Maar ook die liefde had geen toekomst. Hij had net een zelfmoordpoging achter de rug en was niet klaar voor een nieuwe relatie. Ik had hem na onze eerste date al moeten afwijzen, maar ik dacht dat ik hem kon redden. (lacht) Toen die romance voorbij was, heb ik serieus afgezien. Ik draag hem nog altijd een warm hart toe. Misschien keert hij ooit terug in mijn leven, als hij zich beter voelt.

