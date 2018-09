Maartje Van Neygen: "Ik was de maîtresse van een BV, tot hij mijn hart brak" Erik Segers

25 september 2018

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz "Ik merk dat mensen schrik hebben van mij", zegt Maartje Van Neygen (22) in Dag Allemaal. Tja, de enige dochter van Erik (67) en Sanne (45) - deze week te zien in ‘Buurman, Wat Doet U Nu?’ - lijkt dan ook in niets meer op dat brave meisje van weleer. Paars kapsel, zilveren gelnagels... En wat niemand wist: Maartje is enkele maanden de minnares geweest van een BV.

Op haar nieuwe single ‘Love Her Less’ zingt Maartje met veel gevoel over een passionele liefde. Maar, helaas voor haar, geen met een happy end. Muziek die klinkt als een joint na een gebroken hart, zo omschreef Maartje haar pakkende song al. En dat is ook exact wat ze bedoelt. "Je hoort geluiden die aan hallucineren doen denken, en het liedje verdooft me ook", vertelt ze ons in haar huisje in Hamme. "Wat ik zing, is als een verdovende pleister op mijn gebroken hart. Ik heb dat nummer om halfdrie ’s nachts huilend ingezongen op m’n voicerecorder. Ik had die dag gebroken met mijn lief, met wie ik in een moeilijke situatie zat."

Hoezo dan?

Hij leidde een dubbelleven en wilde niet weggaan bij z’n vaste vriendin. Ik was op de hoogte, maar voor mij was dat niet houdbaar. Het was niet echt een leuke rol om te vervullen.

Tja, de rol van geheime minnares...

(pikt in) Ik hoopte dat het maar tijdelijk zou zijn. Daarover gaat het liedje ‘Love Her Less’. Ik hoopte dat hij z’n vaste vriendin minder graag zag dan mij en dat hij haar zou verlaten. ’t Was dus nooit mijn intentie om minnares te zijn.

Hoelang heeft jullie affaire geduurd?

Toch drie maanden. Ik kende die jongen al járen. Ik heb hem ooit eens ergens toevallig ontmoet. Af en toe stuurde hij me een berichtje, een beetje flirterig. Ik ging daar niet op in, want ik had toen een vaste relatie met Sander. Maar toen ik weer alleen was, begon hij opnieuw te sms’en: ‘We zouden eens moeten afspreken.’ Hij zei wel: ‘We kunnen het geen date noemen, want ik heb een vriendin.’ Ik zei: ‘Sorry, daar begin ik niet aan.’ Hij heeft er dan voor gezorgd dat hij op de première van een musical naast mij kon zitten. Zo zijn we toch aan de praat geraakt.

Vanwaar kende je hem?

Dat is een groot geheim, natuurlijk. Want hij is een bekende persoon.

Een collega-BV, dus. Mogen we weten wie?

