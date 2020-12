Maartje Van Neygen herademt na miskraam en vroeggeboorte van zoontje: “Het is een wonder hoe goed hij het doet”

Energie Installa­tie slimme energieme­ters in sommige gevallen teruggeflo­ten: dit moet u weten

29 december Het Grondwettelijk Hof heeft vorige week de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt, gedeeltelijk vernietigd. Het Hof oordeelt dat Brusselaars de installatie mogen weigeren vanwege elektrogevoeligheid. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië is ook al bezwaar aangetekend. Mijnenergie.be bekijkt de kwestie.