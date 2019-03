Maartje Van Neygen heeft een nieuwe vriend Redactie

27 maart 2019

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Maartje Van Neygen (23) heeft een nieuwe vriend. Dat schrijft TV Familie. De bekende dochter van Erik en Sanne zou volgens het blad de liefde gevonden hebben bij Senne.

De zangeres laat zo de heisa rond haar ‘geheime, verboden relatie met een BV’ achter zich heeft gelaten. Haar gebroken hart is gelijmd, schrijft TV Familie, want ze is opnieuw verliefd! Senne heet haar nieuwe vriend, en hij werkt op een zorgboerderij. Maartje lijkt zich op onderstaande foto alvast heel goed te voelen in zijn armen.