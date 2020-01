Maartje Van Neygen gehuwd met Senne TDS

11 januari 2020

14u58 2 Showbizz Maartje Van Neygen (24) is een getrouwde vrouw. De dochter van muzikaal duo Erik en Sanne is vandaag, 11 januari, in het huwelijksbootje gestapt met haar vriend Senne.

Het koppel gaf hun jawoord voor het altaar van de kerk van Sombeke, een dorpje in Waasmunster. Het koppel had duidelijk zin om stevig de bloemetjes buiten te zetten: er werd een groot feest op poten gezet, inclusief een uitgebreide receptie en een dansfeest waar vele smakelijke desserten aan te pas kwamen.

Maartje en Senne maakten hun relatie vorig jaar in maart bekend, via een aandoenlijke foto die Maartje toen deelde op Instagram. Senne werkt op een zorgboerderij, Maartje is aan de slag als leerkracht in het onderwijs.