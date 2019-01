Maartje Van Neygen gaat samen met haar ouders Eric en Sanne op tour: “’Veel Te Mooi’ is het ideale slaapliedje” DBJ

In 2020 is het dertig jaar geleden dat 'Veel te mooi', de nummer 1-hit van Eric Van Neygen en Sanne, uitkwam. Om dat te vieren gaat het duo volgend jaar op tour met hun dochter.

“Ik vond dat er toch iets moest gebeuren rond de verjaardag van dat uitzonderlijke nummer en zo groeide het idee voor een tour door Vlaanderen”, zegt Maartje Van Neygen aan het Nieuwsblad. “Momenteel zijn we aan het nadenken over hoe het programma er precies zal uitzien, maar het wordt een mix van nummers die mijn ouders samen zullen brengen met liedjes die we driestemmig zingen en enkele songs van mijn eigen albums.”

De tour zal pas volgend jaar plaatsvinden, maar er staan nu al achttien concerten gepland. Voor de naam van de concertreeks is het trio het niet ver gaan zoeken, ‘Dertig jaar Veel te mooi’ doopten ze die. Maartje, die in 1990 nog niet geboren was toen de hit uitkwam, zegt wel een speciale band te hebben met het nummer. “Mijn mama heeft het ontelbare keren gezongen toen ze zwanger van me was. In haar buik heb ik ‘Veel te Mooi’ dan ook vaak gehoord. Zo vaak dat het later mijn ideale slaapliedje werd. Wanneer ik als baby krampjes had, zong mijn mama dat liedje en ik sliep meteen als een roos.”