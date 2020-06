Maartje Van Neygen, dochter van Sanne en Erik, is zwanger: “Al sinds mijn achttiende een vurige kinderwens” Veerle Van de Wal

09 juni 2020

06u00

Bron: Story 0 Showbizz In januari gaf Maartje Van Neygen (24), de dochter van Erik en Sanne, haar jawoord aan Senne Bonnarens (24). Intussen is het koppel anderhalf jaar samen, renoveren ze hun nieuwe huis én hebben ze heuglijk nieuws: als alles goed gaat, verwachten ze in november hun eerste baby. Dat schrijft Story.

Hun huwelijk eind januari werd in het grootste geheim voltrokken, maar de volgende stap in hun verhaal willen Maartje Van Neygen en haar man Senne trots verkondigen aan heel Vlaanderen: ze verwachten hun eerste kindje. Dat lijkt misschien snel voor een koppel dat nog maar anderhalf jaar samen is, maar de twee hebben al wat watertjes doorzwommen. En die hebben hen in sneltempo dichter bij elkaar gebracht.

“Ik had al sinds mijn achttiende een vurige kinderwens. Dat was ook een van de redenen waarom ik drie jaar geleden als alleenstaande een pleegzoon in huis nam. Voor een biologisch kind wachtte ik op de juiste stabiele relatie”, vertelt Maartje. “Maar vorig jaar moest ik onverwacht geopereerd worden na hevig bloedverlies. Bleek dat ik aangeboren verklevingen heb in mijn buik en dat ik waarschijnlijk moeilijkheden zou ondervinden om zwanger te geraken. Pittig nieuws om te verwerken, en zo kwam tussen Senne en mij al snel het onderwerp kinderen ter sprake, ook al waren we op dat moment amper vier maanden samen. En zo werd ik al snel zwanger.”