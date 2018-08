Maartje Van Neygen (22), dochter van Erik en Sanne, zorgt voor een pleegzoon van 13: "Ik heb me impulsief kandidaat gesteld" Redactie

28 augustus 2018

06u00

Tweeëntwintig is ze, maar Maartje Van Neygen heeft sinds enkele maanden een pleegzoon van 13. "Bryan was een van mijn leerlingen en toen ik hoorde dat hij een pleeggezin zocht, heb ik mij impulsief kandidaat gesteld. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad", zegt ze in Story.

De voorbije zomervakantie van Maartje stond volledig in het teken van Bryan, de 13-jarige jongen waar ze tegenwoordig pleegmama van is. "Ja, het is wel een opmerkelijke zomer voor mij geworden", lacht ze. "Bryan kwam al een half jaar logeren tijdens de weekends, maar nu is hij tijdens de vakantie bijna voltijds bij mij komen wonen. We proberen zo veel mogelijk toffe dingen te doen."

Feesten in zomerbars was er dus niet bij voor jou?

Het was inderdaad een groot verschil met mijn vorige zomers. Ik voel me nu meer ontspannen en uitgerust. Omdat ik door zijn komst veel meer structuur heb, zorg ik ook beter voor mezelf. Je weet hoe dat anders gaat tijdens de vakantie: je werkt niet en hebt geen vaste uren, je slaapt wat langer uit... Met een tiener in huis kan dat uiteraard niet. Dat vergde wel een aanpassing.

Hoe kwam Bryan bij jou terecht?

Hij was een van mijn leerlingen. Tijdens een vergadering van de klassenraad begin vorig schooljaar, waarin de leerlingen werden besproken, hoorde ik dat Bryan al twee jaar op de lijst van de pleegzorg stond en dat er dus voor hem een pleeggezin werd gezocht.

En dus stelde jij je kandidaat?

Klopt. Het was belangrijk dat hij, naast het internaat waar hij normaal gezien verblijft, ook de nodige afwisseling had. Ik dacht: ik heb een kamer vrij in mijn huisje en méér dan voldoende ruimte in mijn hart, dus waarom zou ik het niet proberen? Ik volgde het afgelopen jaar een aantal cursussen van pleegzorg en in maart is Bryan dan aan mij toegewezen. Alles is rustig opgebouwd. Hij heeft er nu een grote familie bij gekregen: naast zijn mama en oma en opa heeft hij nu ook mij en mijn ouders die hem in korte tijd heel graag zijn gaan zien.

Maar het blijft toch een hele uitdaging voor een jonge vrouw van 22, niet?

Ja, maar ik voelde me er echt honderd procent klaar voor. Ik heb altijd al geweten dat ik snel mama wou worden en eigenlijk van nature een beetje een moedertje ben. Dat is nu alleen op een iets andere manier gebeurd dan ik vroeger had kunnen denken. Het was misschien een impulsieve beslissing, maar ik had er nog geen seconde spijt van. Het maakt me bijzonder gelukkig en geeft me een heel vervuld gevoel. Ik heb ook een heel netwerk waarop ik kan terugvallen. De mensen van pleegzorg zelf, maar ook het internaat en mijn ouders.

Een tiener in huis, het is plots wel een ander leven!

Inderdaad! Om maar een voorbeeld te geven: normaal knuffelt Bryan heel graag. Maar onlangs liet hij zijn haren knippen en nu ziet hij er heel knap uit. Er waren wat meisjes naar hem aan het kijken, en toen ik hem een mamaknuffel wou geven, zag hij dat toch niet zitten (lacht). Dat was de eerste keer dat ik iets merkte van opspelende tienerhormonen.

Gaat Bryan na de zomer weer op internaat?

Ja, dat wordt een wereld van verschil na die zomer samen. Want het klikt echt fantastisch tussen ons. Bryan komt wel nog een dag in de week langs en elk weekend komt hij logeren. En gelukkig is er nog mijn muziek. Dat is echt een uitlaatklep, daar kan ik mij volop mee bezighouden als ik Bryan mis.

Staat er iets op de planning?

Ik breng half september een single uit, en dat nieuwe muzikale project zal voor vele mensen een grote verrassing zijn. Ik kijk er al naar uit!