Maarten Vangramberen is docent sportjournalistiek: “Veel van mijn oud-studenten zie ik nu op tv”

Hij is presentator van ‘Wereldrecord’, sportanker op VRT, fanatiek hobbysporter, maar ook: ‘docent aan de KULeuven’. Het is een kant die weinig mensen van Maarten Vangramberen kennen. “Dat klopt”, glimlacht Maarten. “Een trimester per academiejaar geef ik een paar uur per week het vak sportjournalistiek aan de universiteit. Dat is tof om te doen omdat de studenten ongelooflijk gemotiveerd zijn. Ze hebben al een master op zak, volgen een extra jaartje journalistiek en kozen dan ook nog eens voor mijn keuzevak, dat maakt het als docent zeer dankbaar om aan zo’n groep les te geven.”

Vangramberen stuurde zo al een paar bekende gezichten de wei in. “Veel mijn oud-studenten zie ik nu op tv”, knikt het VRT-gezicht. “Jarno Bertho, de sportjournalist van VTM Nieuws, heeft bij mij in de aula gezeten. Maar ook Hannes Tahon, de cabinefluisteraar van Karl en José in de koers of Caro Houbrechts die stukjes maakt voor ‘Sportweekend’. Allemaal blonken ze ook in de les al uit.” Dat het een veeleisende stiel is, met vaak avond- en weekendwerk, wil Maarten zijn studenten duidelijk maken. “Maar wat ik ze vooral wil meegeven is dat als je écht sportjournalist wil worden, het dan ook lukt. Vroeg of laat komt er een deur op een kier en dan is het kwestie om die met een breekijzer open te kraken en vol gas te geven. Als student dacht ik altijd dat je mensen op de VRT moest kennen om op de Sporza-redactie terecht te komen, maar ik kende niemand. Ook zonder connecties kom je er, je moet het gewoon heel graag willen.”

Een goed biertje

Dat praktijkervaring belangrijk is, geeft Vangramberen zijn studenten mee. En daarom nam hij hen al mee naar een persconferentie van ‘De Ronde van Vlaanderen’ of een parcoursverkenning van wielerploeg Quick-Step. Een wereldje waar Vangramberen zelf helemaal in thuis is. Naast zijn reeks ‘Wereldrecord’ op maandag en zijn job als sportanker in ‘Het Journaal’ en ‘Sportweekend’ is hij sinds dit voorjaar ook te zien in de omkadering van de wielerklassiekers. “Als ik het zelf had kunnen kiezen, had ik mijn aanwezigheid op het scherm wat meer gespreid”, glimlacht Maarten. “Maar sportafspraken kan je niet verleggen natuurlijk. En voorlopig lukt de combinatie prima. Persoonlijk vind ik ook dat het goed gaat ondanks het vertrek van Michel (Wuyts naar VTM, red.). Als je dit soort werk lang doet raak je eraan gewend dat mensen vertrekken. De ochtend van mijn eerste koers belde Michel om mij succes te wensen. Er is tussen ons absoluut geen vijandschap.”

Volledig scherm Kim Clijsters en Maarten Vangramberen in 'Wereldrecord' © © VRT

Maar veeleisend is de job alleszins, professioneel maar ook privé. Al zegt de papa van twee dat zijn kinderen Juliet (11) en Felix (13) daar niet onder lijden. “Voor hen is het de normaalste zaak ter wereld dat ik er vaak niet ben in weekend”, zegt Maarten. “Mijn papa was vroeger voetbaltrainer en was dikwijls ook een heel weekend weg toen ik klein was. Dat vond ik toen ook niet erg. Al steekt het soms wel dat ik niet vaker naar een voetbalwedstrijd van Felix kan gaan kijken. Dat is me dit jaar nog maar twee keer gelukt. De paardrijles van Juliet op vrijdagavond, haal ik dan wel veel vaker. Dat combineer ik dan met een goeie Omer, Duvel of Westmalle in de cafetaria. Ik ben nogal een liefhebber van blond bier (lachje).”

Sportmicrobe

In de laatste aflevering van ‘Wereldrecord’ vanavond, leert Maarten de kneepjes van het triatlonvak van Iron Man-winnaar Luc Van Lierde. Een combinatie van zwemmen, lopen en fietsen die ook het VRT-gezicht zou moeten liggen, want zelf sport hij elke dag. “Ik ga elke dag lopen”, zegt de licentiaat Lichamelijke Opvoeding. “Minstens vijf kilometer, maximaal 25 kilometer. Ook fietsen doe ik graag, maar enkel als ik meer tijd heb. Sporten helpt me mijn hoofd leeg te maken, toen ik afgelopen zomer in Tokyo was voor de Olympische Spelen, mocht ik door corona het hotel niet uit om te sporten. Daarom liep ik elke ochtend rondjes in een garage van vijf op tien meter. Sporten is een microbe, je geraakt er niet meer vanaf eens je ervan bezeten bent.”

