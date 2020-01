Exclusief voor abonnees Maarten Vangramberen en ‘Kamp Waes’-kandidate Lotte zijn verslaafd aan sport: “Ik heb 30 paar loopschoenen, noem me gerust een freak” Redactie

17 januari 2020

06u00

Bron: Story 4 Showbizz Sportief zijn is één ding, maar sportpresentator Maarten Vangramberen en Lotte Claes uit Kamp Waes laten geen dag voorbijgaan zonder te lopen of te fietsen. In deze traditionele maand voor goede voornemens willen ze ook anderen daartoe aanzetten, zo vertellen de twee in Story. Maarten bracht met Go Run zelfs net een boek uit vol tips voor beginnende lopers.

Nee, Maarten en Lotte kenden elkaar niet voor dit dubbelgesprek met Story, maar het klikte wel meteen tussen de twee. Wat te verwachten was, want allebei hebben ze een enorme passie voor lopen en fietsen. Maar de uitdagingen die de deelnemers aan Kamp Waes voor de kiezen krijgen, daar neemt Maarten zijn petje voor af.

“Kilometers moeten lopen met een loodzware rugzak... Best heftig! Start to Kamp Waes (een trainingsschema dat je in acht weken klaarstoomt voor de sportproeven van het leger en waarvoor al meer dan 50.000 mensen zich registreerden, red.) vind ik trouwens een fantastisch initiatief om mensen te laten bewegen.” Lotte moest Kamp Waes wel al na drie afleveringen verlaten. “Het was de eerste keer in mijn leven dat ik me gefaald voelde”, blikt ze ­terug. “Maar na mijn vertrek werd het alleen nog maar zwaarder en ik betwijfel of ik krachtig genoeg was geweest om die testen aan te kunnen. Mentaal heb ik sowieso ook afgezien. ’s Nachts uren stappen, maar drie uur slapen in drie dagen... dat weegt door. Hard, maar die mindset heb je nodig bij de Special Forces. Mijn deelname heeft me wel sterker gemaakt. Ik maak me minder zorgen, klaag minder en geef minder snel op. Ik overweeg bovendien om als ­paramedic bij het leger te gaan ­werken, maar ik vind het moeilijk om mijn ­vertrouwde omgeving achter te laten.”

