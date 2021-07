Maarten Van Gramberen volgt in Frankrijk de Ronde en trekt daarna naar de Spelen in Tokio: “Zeven weken van huis, maar mij hoor je niet klagen”

In 2016 viel hij in voor Lieven Van Gils, die zich toen moest focussen op zijn talkshow 'Van Gils & gasten' en niet langer in 'Vive le vélo' kon opduiken. Maarten Vangramberen bleek de geknipte vervanger en bleef aan boord. Inmiddels is de 42-jarige sportjournalist aan zijn zesde 'Vive le vélo' toe en is hij in het jaar van de moeder der sportzomers naast keizer Vannieuwkerke de onbetwiste koning. "Het was inderdaad regelrecht rijden van Villa Sporza, waar ik de EK-vooravond presenteerde, naar de start van de Tour." En straks gaat het zonder pauze van Parijs, waar de Tour op 17 juli aankomt, naar de Olympische Spelen in Tokio, waar Vangramberen present moet geven voor de openingsceremonie op 23 juli.