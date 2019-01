Maarten Thomas Ketels, acteur in ‘De Luizenmoeder’, leeft op een boot in hartje Londen: “Ik voel me als een zigeuner op het water” TK

23 januari 2019

In 'De Luizenmoeder' speelt Maarten Thomas Ketels (33) een ex-militair met posttraumatisch stresssyndroom, maar het echte leven van de acteur ziet er helemaal anders uit. De acteur woont immers deels in Brussel, maar ook deels op een woonboot in Londen.

De Sunshine, heet de boot van Ketels. Eigenlijk is het de boot van zijn vriendin, een actrice en model die hij in Zuid-Afrika leerde kennen. “Toen ik met haar naar Londen terugkeerde, besloot ik haar te helpen met de renovatie van de boot”, aldus Maarten Thomas in de Gazet van Antwerpen. “Ik ben ook een beetje meubelmaker, dus dat kwam goed uit. Dat was twee jaar geleden, in de zomer van 2019 moet de boot af zijn. We liggen in het centrum van Londen, om de twee weken moeten we onze aanlegplaats verlaten. Nu liggen we achter King’s Cross, vlak bij het station.”

“Intussen hebben we ook een dochter van veertien maanden, Willow”, vervolgt hij. “Ze is vernoemd naar de prachtige treurwilg op een van onze aanlegplaatsen. Maak je geen zorgen, aan boord hebben we alle comfort. Het eerste anderhalf jaar hadden we geen douche of warm water en toen onze dochter deze winter pas geboren was, moesten we om de drie uur opstaan om hout in de kachel te gooien. Mijn moeder hield haar hart vast toen ze hoorde dat ik op een boot ging wonen, maar ze was meteen gecharmeerd. Het is hier echt comfortabel en heel gezellig.”

De woonboot is een stuk goedkoper dan vastgoed in en rond Londen. “Ik voel me een beetje een zigeuner op het water. Eigenlijk wonen mijn vriendin en ik op te veel plaatsen, ooit gaan we ons nog wel eens settelen. Maar ik keer altijd terug naar België, daar blijf ik van houden.”