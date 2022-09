Maarten Ketels maakt vanavond zijn debuut in telenovelle ‘Lisa’: “Het was één grote ontdekkingstocht”

TVMaarten Ketels (36) staat al sinds april op de set van VTM, maar maakt vanavond zijn debuut in ‘Lisa’. In het nieuwe seizoen van de populaire telenovelle speelt hij Gijs Goeminne, de nieuwe barman van ’t Excuus. “Hij ziet er wat speciaal uit, maar het is geen onnozelaar", vertelt hij over zijn nieuwe alter ego aan ‘Het Nieuwsblad’.

In zijn nieuwe rol als barman Gijs verdiept hij zich in de klanten van ‘t Excuus. “Ik omschrijf hem als een Chinees experiment waarbij fluorescerende springballen werden gekruist met zaadcellen”, legt de acteur uit aan ‘Het Nieuwsblad’. “Hij is een super optimistische en altijd opgewekte kerel. Zijn bedoeling is om aan iedereen heel veel liefde uit te delen, omdat het leven te kort is om altijd moeilijk te doen of te klagen. Maar als puntje bij paaltje komt, kun je echt goede gesprekken met hem hebben. Hij ziet er wat speciaal uit, maar het is geen onnozelaar.”

Het is de eerste keer dat Maarten Ketels zich waagt aan een dagelijkse reeks. “Ik herinner me nog mijn eerste draaidag. Er werden meerdere pagina‘s van het script gedraaid. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Het tempo van een telenovelle is echt dat van een TGV waar je op springt”, vertelt Ketels aan ‘Het Nieuwsblad’. ‘Lisa’ was voor de acteur dan ook de uitgelezen kans om eens iets anders uit te proberen. Zo liet hij zichzelf verrassen tijdens de opnames van de populaire telenovelle. “Ik kende al die personages niet. Net zoals Gijs hen voor het eerst ontmoet, leer ik de figuren pas kennen als ze voor mijn neus staan. Dat maakt het één grote ontdekkingstocht.”

Bezige bij

Ketels is geen onbekende voor het scherm. Zo was hij in de voorbije jaren geregeld te zien in films en series zoals ‘De Luizenmoeder’, ‘Groenten uit Balen’ en ‘Onder vuur’. Toch is de West-Vlaming, afkomstig uit Lendelede, vooral een theateracteur, maar sinds de coronaperiode is dat op de tweede plaats terechtgekomen.“Ik ben toen meer televisie gaan doen”, verklaart hij aan ‘Het Nieuwsblad’. Al heeft hij inmiddels wel een idee voor een nieuwe voorstelling. “Maar dat is nog toekomstmuziek.”

Volledig scherm Maarten Ketels in 'Onder vuur'. © VRT

Naast zijn carrière als acteur is het zijn grote droom om zelf fictie te maken. Een jaar geleden begon hij te werken aan een geopolitieke en psychologische thriller. “Het schrijfproces is achter de rug en een regisseur is alles aan het lezen. Momenteel is er zelfs een tweede project bijgekomen waarvoor we weldra aankloppen bij het Vlaams Audiovisueel Fonds voor steun.” Een man met grote toekomstplannen, dus.

Binnenkort zal hij nog veel meer te zien zijn op tv. Zo schittert hij volgend jaar in ‘Arcadia’, de Eén-reeks over de dystopische samenleving na de pandemie. Ketels acteert aan de zijde van zijn vriendin Lynn Van Royen, die de hoofdrol in de serie speelt. Al is hij ook nog bezig met andere films en series. “Er staan voor binnenkort enkele draaidagen gepland voor ‘Het geheugenspel’, de verfilming van een boek van Nicci French waarover Jan Verheyen zich momenteel buigt. En ik ga ook meewerken aan de nieuwe politiereeks ‘Juliet’, die zal uitgezonden worden op Eén, in samenwerking met regisseur Anke Blondé, bekend van ‘Red light’.”

