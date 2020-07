Maarten Goffin is nu voetbalmakelaar: “Als ik dit voor het geld zou doen, was ik er al mee gestopt” Jean D'hont

01 juli 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz We kennen Maarten Goffin (37) uit ‘Familie’, ‘Thuis’ en ‘Spitsbroers’. Maar de acteur en scenarist is sinds kort ook voetbalmakelaar. Met vallen en opstaan zoekt hij zijn weg in de bikkelharde en door schandalen geteisterde wereld.

In ‘Spitsbroers’ zagen we hem nog als voetballer Farouk, vandaag is Maarten in het echte leven voetbalmakelaar. “Eerst en vooral: ik ben niet gestopt met acteren, hoor”, zegt hij in Dag Allemaal. “Ik sta op de set van een nieuwe Ketnet-reeks en ik heb met Kristof Hoefkens voor VTM de reeks ‘De Kraak’ geschreven. En daarnaast ben ik nu ook voetbalmakelaar, ja. Ik werk daarvoor met Santosh Verhulst, de makelaar van ex-Rode Duivel Nicolas Lombaerts. Samen brengen wij voetbaltalenten uit Ivoorkust en Nigeria naar Europa.”

Door fraudezaken staat deze business bekend als een echte slangenkuil. Hoe ben jij daarin verzeild geraakt?

Zes jaar werkte ik mee aan de documentaire ‘Sideline’, waarin we Afrikaanse voetballers volgden die hier waren gestrand zonder contract. Ik ontmoette tal van spelers die door een makelaar ginder een Europese club waren beloofd. Nadat ze duizenden euro’s hadden betaald, waarvoor vaak heel hun dorp samenlegde, kwamen ze hier toe en bleek er totaal geen ­afspraak met een club te zijn.

Als ik dit louter voor het geld zou doen, was ik er al lang mee gestopt.

Schrijnend.

Inderdaad. Gaandeweg heb ik veel van die jongens goed leren kennen. De vraag om voetballers te vertegenwoordigen kwam steeds vaker. Maar ik had het te druk. Tot ik besliste om toch de stap te wagen. Met vallen en opstaan. Ik bracht bijvoorbeeld Geoffrey Mujangi Bia naar Lokeren, maar ik ben ook al bedot. Door iemand die zich valselijk uitgaf voor een speler uit een grote Franse club. Santosh had me gewaarschuwd voor zulke foefelaars, maar hij geeft me de ruimte om eens op mijn bek te gaan en daaruit te leren.

Proberen jullie ook spelers uit jouw geboorteland Brazilië aan te trekken?

Dat was het plan, maar jonge talenten zijn er onmiddellijk veel te duur voor de Belgische clubs. We focussen ons nu dus op Nigeria, waar we samenwerken met de Moses Davies Academy. In Ivoorkust werken we met Abidjan City FC, de opleidingsclub van Marco Né, ex-speler van Beveren. Maar we moeten op onze hoede zijn, het gebeurt wel vaker dat Europese clubs achter onze rug om transfers proberen te regelen.

Zodat jullie niet met de riante commissie gaan lopen.

Ach, ik ben niet plots rijk, integendeel. Als ik dit louter voor het geld zou doen, was ik er al lang mee gestopt. Ik heb nog een lange weg af te leggen en die moet ik stap voor stap ­nemen. Ik zie mezelf eerder als een soort artiesten­manager, maar dan voor voetballers. We willen hen vooral beschermen en ervoor ­zorgen dat ze hun talent optimaal kunnen benutten.