Maarten Cox van ‘Idool’ krabbelt recht na burn-out: “Mijn therapeute had me nog zo gewaarschuwd...”

Showbizz“Ik dacht dat het mij niet kon overkomen, maar plots zei mijn lichaam ‘stop!’”Maarten Cox (37), bekend van ‘Idool 2004’ en presentator op TV Plus, radio en regionale tv, voelde eind vorig jaar plots het licht uitgaan. Inmiddels wordt hij stilaan weer de oude. “Ik probeer het nu kalmer aan te doen, maar aanvaarden dat er nog werk aan de winkel is, ligt moeilijk.”

“Televisie, radio, muziek: ik was soms 20 uur op ’n dag onderweg”, zegt Maarten in Dag Allemaal. “Ik durfde geen jobs te weigeren, bang om m’n plaats te verliezen. Die zijn in de media zo al schaars. Ik kan ook moeilijk ‘nee’ zeggen, daarvoor ging ik al een tijdje naar de therapeut. Zij waarschuwde mij dat ik in de gevarenzone zat, dat ik het zo niet lang meer zou volhouden. Maar ik heb haar advies altijd naast mij neergelegd, en gedacht: ik kan dit wel, ik ben nog jong. Mij kon het niet overkomen, dacht ik, maar plots zei m’n lichaam ‘stop!’ en moest ik toch toegeven dat het niet meer ging.”

De beslissing om drie maanden niks te doen was moeilijk, vertelt Maarten. “Ik ben zelfstandige, niet werken betekent geen inkomen”, zegt hij. “Da’s wellicht ook de reden waarom ik zolang ben doorgegaan. Ik dacht altijd dat het wel gauw weer rustiger ging worden. En voor je het weet heb je twee jaar geen vakantie meer genomen. Op een gegeven moment wreekt zich dat.” Een burn-out dus, al neemt Maarten zelf niet graag dat woord in de mond.

Snel geïrriteerd

Zolang hij op een podium of achter een microfoon stond, merkte niemand dat Maarten het lastig had, maar daarnaast was hij zichzelf niet meer. “Ik werd soms zes keer per nacht wakker, waardoor ik ’s morgens doodmoe aan de dag begon en mij niet meer kon concentreren. Als ik een interview moest voorbereiden, zat ik soms een hele dag naar m’n scherm te staren. Mijn creativiteit stond op nul, mijn inlevingsvermogen verdween. Mensen zeiden dat ik er moe en ongelukkig uitzag. Ik raakte ook snel geïrriteerd en was niet meer de gezelligste mens.”

Zijn familie, vrienden en lief hadden gelukkig begrip voor zijn situatie. Net als z’n werkgevers. “Ik was daar heel bang voor, maar dat was nergens voor nodig. Integendeel, ik heb alle tijd mogen nemen die ik nodig had.”

Volledig scherm Maarten Cox © Johan Martens

Niet zielig

“De gevolgen van een burn-out zijn voor iedereen anders”, besluit Maarten. “In het begin had ik nergens zin in, na een tijdje ben ik toch wat beginnen te lezen, en zodra het weer het toeliet, ben ik in de tuin beginnen te werken.”

Maarten heeft lang getwijfeld om zijn verhaal te delen. “Ik wil geen aandacht trekken: ‘Kijk eens hoe zielig ik ben.’ Het is ook allemaal relatief. Wanneer heb je het té druk? Dat is voor iedereen anders. Ik probeer het nu kalmer aan te doen, maar aanvaarden dat een halve dag werken genoeg is, ligt nog moeilijk. Er is nog werk aan de winkel.”

