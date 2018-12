Maarten Bosmans adopteert z’n Tsjechische pluskind: “Tomasek draagt

nu ook mijn naam!” Redactie

24 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz ‘De biologische vader van Tomasek (12) was er nooit voor hem. Vanaf het begin zag de jongen míj als zijn papa’, zegt Maarten Bosmans (41). En nu is de acteur ook officieel de vader van de zoon van zijn echtgenote Zuzana (39).

‘De rechter heeft gesproken! Maandag 17/12 om 15u47 werd hij opnieuw geboren! Mag ik u voorstellen... Tomasek BOSMANS! Voor mij geen kerstcadeaus meer... Volgende week zit ik aan de feestdis met zes Bosmansen! Je zat al jaren in mijn hart, nu staat mijn naam op je paspoort! CHAMPAGNE!’ Met dit bericht kondigt Maarten Bosmans trots aan dat hij de twaalfjarige zoon van zijn Tsjechische vrouw Zuzana heeft geadopteerd.

‘Het was vooral op zíjn vraag dat ik dit heb gedaan’, vertelt Maarten, die deeltijds in Tsjechië woont. ‘Ik ben nu ook officieel zijn vader. Ik heb dit niet zomaar gedaan: zijn echte papa is niet meer in zijn leven. Niet dat hij overleden is, maar... (laat een stilte vallen) laten we zeggen dat hij al heel lang zijn vaderlijke taken niet meer op zich neemt. Al lang voor mijn komst ook. Eigenlijk is hij er nooit geweest voor z’n zoon.’

Dan is Tomasek wellicht blij dat hij opnieuw een papa heeft?

Hij was vijfenhalf toen ik in zijn leven kwam, en ’t was de eerste keer dat hij met een vaderfiguur kennismaakte. Tomasek beschouwde mij dus van in het begin als zijn vader, maar we zijn altijd voorzichtig geweest. Je weet immers nooit wat er kan gebeuren in ’t leven, en we wilden niet dat die jongen weer een teleurstelling zou oplopen. Maar intussen hebben Zuzana en ik samen twee kinderen (Rozalie (3) en Jonas (1), nvdr), en is de situatie wel anders.

Tomasek draagt voortaan ook jouw familienaam.

In Tsjechië is het de traditie dat de vrouw na het huwelijk de naam van de man aanneemt. Ons hele gezin heette dus Bosmans, behalve Tomasek. Daar hebben we nu dus een mouw aan gepast.

Heeft het lang geduurd vooraleer alle papieren in orde waren?

Meer dan een jaar. Hoewel ik al de biologische vader was van drie kinderen, kwam er toch een sociaal onderzoek om te zien of ik het vaderschap wel aankon. De Tsjechische instanties kwamen kijken of Tomasek wel een bed had, fatsoenlijke kleren kreeg, of er verwarming in huis was... En dan al die stempels en papieren! Ik had alle vertrouwen in een goede afloop, maar je blijft afhankelijk van een rechter en onderzoeken, hé. We hadden gehoopt dat alles vóór de zomer geregeld zou zijn, zodat we een groot tuinfeest zouden kunnen geven, maar het zal voor volgende zomer zijn.

Een luisterrijk kerstfeest kan misschien soelaas bieden.

Ik heb al gezegd dat ik geen andere cadeaus meer wil. Dit is het grootste kerstgeschenk! Ook Amélie, mijn dochter uit mijn eerste huwelijk, was zeer emotioneel toen ik haar het nieuws vertelde. Zij komt heel goed overeen met haar broer. Ik was ook zeer geëmotioneerd, maar in feite verandert er niks aan onze gezinssituatie. Wij waren al een gezin en wij zullen dat blijven.

Een gezin met een pater familias die tussen twee landen pendelt...

Dat kan niet anders. Ik verdien in België mijn brood als acteur, en mijn oudste dochter Amélie woont hier. Wanneer ik langer in België ben, speel ik weleens met het idee om Zuzana en de kinderen naar hier te halen, maar voorlopig blijft alles zoals het is.