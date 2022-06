Maar liefst 20.000 stembanden in een tempel van liefde: Noordkaap zorgt voor historisch moment

Celebrities Kendall Jenner is na twee jaar weer single: “Haar carrière domineert haar leven”

Het is over en uit tussen Kendall Jenner (26) en NBA-ster Devin Booker (25). De twee kregen een relatie in de lente van 2020, maar na zo’n twee jaar is het sprookje voorbij. “Ze boekten geen vooruitgang meer als koppel”, aldus een bron.

