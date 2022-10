Maakt Linda Mertens zich op voor comeback? Nieuwe beelden tonen hoe ze eerder al eens ‘Walk on Water’ zong

ShowbitsEind september raakte bekend dat Linda Mertens (44) van Milk Inc. mogelijks weer gaat optreden. Na het verlies van haar 2,5-jarige dochtertje verdween de zangeres vijf jaar uit de spotlights. Eerder verscheen haar naam op de affiche van een Spaans festival, waar nog terughoudend op gereageerd werd. Maar ze heeft eigenlijk dit weekend al weer op het podium gestaan op een dance-event in het Engelse Blackpool. Maar stiekem was dat misschien toch niet de allereerste keer dat Linda terug zong, want nu duiken er beelden op dat ze in juni in een horecazaak in Mol al eens naar de micro greep. Die beelden ontdek je in een nieuwe Showbits.