Maakt Gustaph het vanavond waar op het Songfestival en stoot hij door naar de finale? Peter Van de Veire geeft een laatste update

Celebrities Chris Pratt zat lange tijd slecht in z'n vel: "Ik was op zoek naar een hogere macht. En toen ontmoette ik de vrouw van mijn dromen"

Op het witte doek moet Chris Pratt (43) het universum redden van de ondergang in de nieuwste superheldenfilm ‘Guardians of the Galaxy vol. 3'. In het echte leven is hem gelukkig wat meer rust gegund. Al vijf jaar lang is de Amerikaanse acteur samen met Katherine, de dochter van Arnold Schwarzenegger, met wie hij twee dochters heeft. Zij kwam nét op het juiste moment. “Ik had het echt moeilijk.”