Maakt geld gelukkig of gek? De aankopen van deze celebs hou je écht niet voor mogelijk TDS

17 april 2018

15u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Showbizz Maakt geld gelukkig of gek? Als je de exuberante aankopen van de sterren op een rijtje zet, zou je voor minder gaan twijfelen. Van 25.000 euro per maand aan wijn, over 620.000 euro voor vergulde toiletten, tot een privévliegtuig van 80 miljoen: voor de rich and famous kan het allemaal. Een overzicht.

Oprah Winfrey: Italiaanse badkuip op maat.

De Amerikaanse televisiefiguur Oprah Winfrey zwemt in geld. Én in een badkuip die ze speciaal liet overvliegen uit Italië. "Mijn meest waardevolle bezit is een op maat gemaakte badkuip, met de hand gesneden door Italiaanse steenhouwers uit een brok onyx. Wie regelmatig mijn column leest, weet dat baden mijn hobby is. Ik geniet van de ervaring. Het verheugt mijn zintuigen en helpt mij om te ontspannen", vertelde ze over haar opmerkelijke aankoop. Ze kocht het bad in 1996 voor zo'n 535.000 euro, zo staat in een van haar boeken.

Gwyneth Paltrow: 250 euro aan bioboodschappen. Per dag.

Gwyneth Paltrow leeft van de bizarre (en volgens velen bedenkelijke) gezondheidsadviezen en diëten. De actrice eet geen zuivelproducten, enkel glutenvrije granen, geen rood vlees en schaaldieren, niets wat artificieel werd bereid, geen aardappelen, geen tomaten, geen paprika's, geen aubergines, en zelfs geen aardbeien. Ook uit den boze: cafeïne, frisdank en toegevoegde suikers. "Maar toch is het mogelijk om lekker te eten", zegt Paltrow.

Die ingrediënten moeten natuurlijk allemaal gekocht worden, en daar gaat de actrice en gezondheidsgoeroe erg ver voor. Ze gaat enkel naar dure winkels, en geeft 250 euro per dag aan gezonde producten. Bovendien heeft ze een personal coach die naar verluidt zo'n 30.000 euro per jaar opstrijkt. In 2015 is Paltrow trouwens gefaald in een uitdaging die ze voor de Amerikaanse voedselbank aanging. Toen probeerde ze om van minder dan 29 dollar, zo'n 27 euro, per week te eten. “Ik heb het maar vier dagen volgehouden”, gaf de actrice toe. "Ik kan niet doen alsof ik iemand ben die 25.000 euro per jaar verdiend"

Donald Trump: privévliegtuig ' Trump Force One' van 80.000.000 euro.

Als president van Amerika heb je natuurlijk de Air Force One, het presidentiële vliegtuig, ter beschikking. Maar ook lang voor hij werd verkozen zat Donald Trump al met zijn hoofd in de wolken. Neem dat gerust letterlijk, want Trump kocht in 1997 een ruim 80.000.000 euro kostende Boeing 757.

Een vliegtuig waar normaal 500 passagiers in vervoerd worden, liet Trump helemaal voor zichzelf verbouwen. Hij doopte het toestel tot de ‘Trump Force One’ en liet overal gouden gordels, kranen en leuningen installeren. Ook kreeg iedere stoel een eigen tv-scherm.

Johnny Depp: 25.000 euro per maand aan exclusieve wijnen

Zou Johnny Depp zijn naam beter veranderen in Johnny Debt? Hij en zijn ex-managment liggen nog steeds verwikkeld in een rechtszaak: de 54-jarige filmster eist meer dan 25 miljoen dollar aan schadevergoeding. Maar desondanks blijft Johnny Depp het geld door de ramen en deuren gooien.

Depp spendeerde in de afgelopen jaren bijna 70 miljoen euro aan veertien huizen. Hij heeft een kasteel in Frankrijk, privé-eilanden in de Bahamas, meerdere villa's in Hollywood, een paar penthouses in Los Angeles en een paardenfokkerij in Kentucky. Hij telde 16,6 miljoen euro neer voor de aanschaf en renovatie van een 45 meter lang jacht en miljoenen voor de aankoop en het onderhoud van 45 luxe auto's, spendeert tientallen miljoenen aan een uitgebreide en extreem waardevolle kunstcollectie, waaronder werk van Andy Warhol en Gustav Klimt, collectorsitems van iconen als Marilyn Monroe en Marlon Brando. De collectie is zo uitgebreid, dat er een pand van twaalf verdiepingen hoog voor nodig is op alles op te slaan.

Alsof dat nog niet voldoende is: Depp geeft meer dan 25.000 euro per maand uit aan aan de meest exclusieve wijnen die hij van over de hele wereld laat aanvliegen. Daarnaast betaald hij graag 185.000 euro per maand aan privéjets, en geeft Johnny 287.000 euro per maand uit aan zijn persoonlijke leger van bedienden van 40 man. Bovendien zouden zijn bodyguards en die van zijn kinderen nog eens 139.000 euro per maand kosten.

Paris Hilton: miniatuurvilla voor haar hondjes, compleet met airco, verwarming, designmeubilair en een kroonluchter.

Dat de hondjes van Paris Hilton er allesbehalve 'een hondenleven' op nahouden was natuurlijk te denken. De socialite neemt haar viervoeters overal mee op luxehotel, maar vindt dat ze ook thuis alle comfort en luxe verdienen. Ze liet in haar achtertuin dan ook een heuse miniatuurvilla voor haar hondjes bouwen, compleet met airco, verwarming, peperduur designmeubilair en een kristallen kroonluchter. Kostprijs? Een duizelingwekkende 263.000 euro.

My dogs live in this two-story doggy mansion that has air conditioning, heating, designer furniture, and a chandelier. Loves it pic.twitter.com/4dXAf5XPXV Paris Hilton(@ ParisHilton) link

Mariah Carey: 80.000 euro per maand aan exotische bloemen.

Een verse ruiker bloemen, wie wordt er niet gelukkig van? Mariah Carey frist haar woning(en) graag op met de meest exotische exemplaren, en dat mag gerust wat kosten. De persoonlijke chef van de zangeres onthulde in 2016 dat Mariah per maand ruim 80.000 euro spendeert aan de meest bijzonder bloemen waar ze haar oog op laat vallen.

Maar dat is lang niet alles: de ring waarmee James haar ten huwelijk vroeg is 8,5 miljoen euro waard. De wereldser geeft jaarlijks ook 35.000 euro uit aan schoonheidsbehandeling, en bezit een jacht waarvan het onderhoud oploopt tot 300.000 euro per jaar.

Om toch een kleine kanttekening te maken: Mariah verdient natuurlijk nog steeds miljoenen. Haar wereldberoemde hit 'All I Want For Christmas' spekt de rekening alleen al met ruim 445.000 euro per jaar.

50 Cent: een salontafel gemaakt uit cash.

Curtis James Jackson, beter bekend als 50 Cent, heeft wel een heel buitensporige salontafel. In 2014 verbaasde hij de wereld toen hij op Instagram uitpakte met een foto van het, euh, meubel. De tafel bestaat volledig uit bankbiljetten, alles samen goed voor 6,5 miljoen euro aan cash.

Pass the guac! Were going to have snacks and watch POWER. LMAO #smsaudio #animalambition #power Een foto die is geplaatst door null (@50cent) op 23 jun 2014 om 19:38 CEST

Extravagant, zoveel is zeker. Al was het natuurlijk niet de eerste keer dat de Amerikaanse hiphopartiest de wenkbrauwen deed fronsen met zijn geldzaakjes: toen hij zich in 2015 failliet liet verklaren postte hij op Instagram een filmpje waarop te zien is hoe hij wordt bedolven onder biljetten van 100 dollar. "Ik kan mijn benen niet meer vinden", zegt hij doodleuk in het clipje.

Cold in my eyes, ashy knuckles...I hustle so hard, I can't see me legs. LMAO SOUTHSIDE ALL DAY LETS GET IT!!! #FRIGO #SMSAUDIO Een foto die is geplaatst door null (@50cent) op 14 okt 2015 om 08:45 CEST

Realitykoppel Heidi Montag en Spencer Pratt: spendeerden heel hun fortuin om het einde van de wereld in 2012 "voor te zijn".

De 'grote voorspelling' van de Maya's doet allicht bij iedereen nog een belletje rinkelen. In 2012 schreeuwden sommigen moord en brand dat dat de wereld in december zou vergaan. Gezien u dit artikel nu kan lezen, bleek daar gelukkig niets van aan. Toch zullen 'The Hills'-actrice Heidi Montag en haar man Spencer Pratt, ook bekend van diezelfde serie, het jaar 2012 nog lang niet vergeten.

De twee spendeerden dan ook meer dan 8,5 miljoen euro in enkele maanden, om het einde der tijden "voor te zijn". "Het zit zo, we hoorden dat de wereld zou vergaan. Dus dachten we: we moeten al ons geld uitgeven voor een asteroïde onze aarde raakt", vertelden ze tegen OK! Magazine, in 2013. Ze hebben wél verschillende mensen gelukkig gemaakt in die periode. "Ik gaf vrienden 15.000 euro cash voor hun verjaardag, kocht hen dure wagens, gaf honderden euro's aan fooi in restaurants. Ik gaf portiers 200 euro, gewoon omdat ze de deur openhielden." Het koppel ging bijna compleet bankroet door hun uitgaven.

Victoria Beckham: dagelijkse make-up routine van 1.500 euro.

Als velen één ding zouden moeten zeggen over Victoria Beckham, dan is het wel dat ze steeds onberispelijk de deur uitgaat. In september 2016 lanceerde de vrouw van David Beckham haar eerste make-up collectie, en dat was reden genoeg om haar dagelijkse routine met de wereld te delen in een video voor Vogue. Victoria brengt haar signature look daarin aan in nog geen vijf minuten, maar vertelt er wel niet bij dat ze in die korte tijd voor 1.500 euro aan producten smeert.

Zanger Bono: first class vliegticket van 1.400 euro. Voor zijn hoed.

Snelle quiz: wat doe je als je onderweg bent naar Italië, en je plots beseft dat je je favoriete hoed bent vergeten. A: flink balen. Of B: een vliegticket boeken in eerste klasse ter waarde van 1.400 euro, enkel en alleen om je hoed in handen te krijgen. Bono, pseudoniem van Paul David Hewson, koos dat laatste. Ook de 180 euro aan taxikosten, van de luchthaven naar zijn verblijf, vormden geen probleem voor de wereldster.

Nicolas Cage: 2 eilanden in de Bahama’s, 9 Rolls-Royces, 15 huizen.

Onlangs kon je bij ons alles lezen over het exuberante uitgavenpatroon van Nicolas Cage. Het koopgedrag van Cage nam jarenlang de meest bizarre vormen aan. Zo was hij op een gegeven moment de eigenaar van vijftien huizen, verspreid over de hele wereld, inclusief een kasteel dat 6,5 miljoen euro waard was. Ook kocht hij twee eilanden in de Bahama’s.

Hij zou ook de gelukkige eigenaar van een skelet van een dinosaurus, gekrompen hoofden van pygmeeën en een graf in de vorm van een piramide in New Orleans zijn. Hij bezat ooit ook twee witte cobra’s, een octopus, een haai en een krokodil. Auto’s zijn eveneens een hobby van de Hollywoodster: op een gegeven moment bezat hij negen Rolls-Royces, en een Lamborghini Miura SVJ, waarvoor hij 365.000 euro zou hebben betaald.

Chelsea 'dochter van' Clinton: 12.200 euro aan een toiletten.

Chelsea Clinton, de dochter van voormalig Amerikaans president Bill Clinton en Hillary Clinton, gaf in 2010 het jawoord aan haar verloofde Marc Mezvinsky. De namen op de lijst met genodigden bleef een waar staatsgeheim, net als de maker van de ongetwijfeld peperdure huwelijksjurk.

Toch lekten enkele gasten wat details: voor de 400 à 500 genodigden weren immers enkele wc's voorzien uit porselein, die Chelsea voor de gelegenheid liet opwaarderen met een ingebouwde stereoketen. De toiletten hebben volgens TMZ iets minder dan 12.200 euro gekocht. En de totale factuur van het huwelijksfeest? Naar schatting meer dan 4.000.000 euro.

Ook Kanye West: 620.000 euro aan vergulde wc's.

Kanye West en zijn wederhelft Kim Kardashian staan er niet bepaald om bekend zorgvuldig om te springen met hun geld. De lijst van excentrieke (lees: bedenkelijke) uitgaven is eindeloos, maar toch staat één uitspatting met stip bovenaan: Kanye liet immers vier vergulde toiletten in zijn huis installeren, goed voor 620.000 euro.

Mike Tyson: 260.000 euro aan drie Bengaalse tijgers.

Bedreigde diersoort of niet, toen voormalig wereldkampioen boksen Mike Tyson zijn oog liet vallen op de Bengaalse tijger, moest hij er eentje hebben. Of drie. Geld leek daarbij niet aan de orde, want 'Iron Mike' gaf niet minder dan 160.000 euro per jaar uit aan voeding, en 100.000 euro aan een trainer.

De aankoopprijs van de dieren is onbekend, maar wordt geschat op 60.000 euro per exemplaar. De bokser heeft de dieren een tijd geleden gelukkig laten terugplaatsen in de natuur. Ook geen goedkope operatie, want die verplaatsing kostte nog eens duizenden euro's.

David Cameron: tuinhuis van 30.000 euro.

David Cameron heeft tijdens zijn periode als voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk goed geboerd. Maar een politieke carriere brengt natuurlijk heel wat stress met zich mee, en dus besloot Cameron om een rustgevend tuinhuis neer te planten.

Zijn shed staat op zijn domein in Cotswolds, een streek in centraal Engeland. "Mijn kinderen willen het gebruiken als speelhut. Ik wil er boeken in schrijven en mijn zoon ziet het als zijn tweede slaapkamer. Er is al heel wat competitie", zei Cameron over zijn aankoop. Over de kostprijs van 30.000 euro evenwel geen woord.

Charlie Sheen: 5.200 euro voor 2615 zitplaatsen bij honkbalwedstrijd

Charlie Sheen Houdt blijkbaar enorm van baseball. In 2012 was de gevallen film- en televisieacteur zo vastbesloten om een home-run bal te vangen, dat hij simpelweg alle 2.615 zitplaatsen van het stadion opkocht. Aan die vastberadenheid hing wel een prijskaartje: voor al die zitjes moest hij 5.200 euro neertellen.