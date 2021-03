Maakt Brad Pitt een essentiële reis en heeft hij nu ook coronatest nodig?

Laten we ervan uitgaan dat de reis essentieel is, wat dan? Alle niet-inwoners in België die vanuit een rode zone komen, moeten dan een negatief PCR-testresultaat voorleggen dat teruggaat tot hoogstens 72 uur voor hun vertrek naar ons land. Uitzondering: wie niet met het vliegtuig, de trein, bus of boot reist en voor minder dan 48 uur in België is, heeft geen PCR-test nodig. Pitt reisde met een privévliegtuig en spendeerde meer dan 48 uur op Belgische bodem: de Hollywoodster moest dus effectief een negatieve PCR-test voorleggen bij aankomst. Wat ook meteen impliceert dat hij vooraf een PLF-document moest invullen.

Quarantaine?

Blijft de vraag: waar kwam Pitt vandaan? Als hij rechtstreeks uit de Verenigde Staten kwam, wordt bekeken of hij een hoogrisicocontact is en volgen mogelijk zeven dagen quarantaine, maar niet per se. Gesteld dat hij vanuit het Verenigd Koninkrijk kwam aanwaaien, dan zou hij wel direct tien dagen in quarantaine moeten. Volgens gespecialiseerde reporters liet de filmster zich de hele dag niet opmerken. Of hij in quarantaine zat, of al terug naar huis was gekeerd, is niet duidelijk.