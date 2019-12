Maak kennis met Youtube-fenomeen Nikkie de Jager: Nederlandse visagiste verzorgt make-up van de grootste sterren TDS

05 december 2019

15u00 0 Showbizz Nikkie de Jager (25), beter bekend als beautyvlogger NikkieTutorials, heeft een bijzondere gast gestrikt voor haar nieuwste video. Niemand minder dan Lady Gaga liet haar make-up doen door de Nederlandse visagiste, die al sinds 2008 actief is op YouTube en daar furore maakte door aan te tonen hoe vrouwen en meisjes zich met betaalbare make-up kunnen omtoveren. Inmiddels is ze de op de één na populairste Nederlander op het platform en verdient ze miljoenen aan haar video’s. Of hoe een tienermeisje zich wist op te werken tot wereldberoemde beautygoeroe.

Lady Gaga die haar make-up laat verzorgen door Nikkie de Jager, het was een verrassing van formaat voor haar 12,3 miljoen volgers. De ‘A Star Is Born’-ster lanceerde dit najaar haar eigen make-up, en de Nederlandse visagiste ging aan de slag met producten uit die lijn. In de video van bijna een half uur lang vertelt Gaga ook dat ze op het kanaal NikkieTutorials haar eerste make-up tutorial ooit keek. “Ik was me aan het verdiepen in de make-upwereld en hoe die geïntegreerd is in social media, en het eerste dat ik keek, waren jouw filmpjes.”

Lady Gaga is lang niet de eerste die dankzij de filmpjes van Nikkie aan de slag ging met lippenstift, oogschaduw, kwastjes en borsteltjes. In 2015 brak ze door met haar vlog ‘The Power of Makeup’ - inmiddels ruim 40 miljoen keer bekeken - waarin ze komaf wilde maken met ‘make-up shaming’. “Ik merk de laatste tijd steeds vaker dat vrouwen zich ervoor schamen om ervoor uit te komen dat ze graag make-up gebruiken”, zo schreef ze bij de video. “Daarom leek het me gaaf om jullie de kracht van make-up te laten zien. Een transformatie!”

Begonnen dankzij MTV-programma

Toch timmert de Jager al veel langer aan haar succes. In 2008 lag ze ziek in bed televisie te kijken, toen haar opviel hoe indrukwekkend de looks waren van de sterren in MTV-programma ‘The Hills’. Ze verdiepte zich verder in de wereld van cosmetica, raakte geobsedeerd door make-upvideo’s van anderen en ging niet veel later ook zelf aan de slag met haar camera. En hoewel haar eerste video amper kijkers wist aan te trekken, liet Nikkie zich niet uit het lood slaan. Mét succes, want anno 2019 worden haar filmpjes stuk voor stuk miljoenen keren bekeken.

Het succes verklaard

Één van de redenen waarom de Nederlandse zo succesvol is: de Jager spreekt in haar filmpjes accentloos Engels, waardoor ze de hele wereld kan bereiken. Nochtans zei ze eerder tijdens een interview dat ze Engels spreekt omdat haar voorbeelden dat ook deden, niet om haar bereik te vergroten. Toch had Nikkie al van bij het prille begin internationale ambities: ze zakte geregeld af naar Amerika of het Verenigd-Koninkrijk voor allerlei evenementen en productlanceringen en dook verschillende keren op in video’s van andere beroemde, meestal Amerikaanse, Youtubers.

Ook andere wereldberoemde sterren zijn inmiddels grote fan. Van Katy Perry en Jessie J., over Rihanna en Drew Barrymore tot Kim Kardashian: allen lieten ze zich al onder handen nemen door NikkieTutorials. Maar brengt dat ook iets op? Als 17-jarige zat De Jager al aan tafel bij ‘De Wereld Draait Door’, waar ze vertelde dat ze een stevige zakcent verdiende aan haar video’s. Hoewel ze geen bedragen wilde noemen, werd haar vermogen eerder dit jaar op zo’n 2,3 miljoen euro geschat. Ze staat daarnaast ook in het lijstje van best verdienende beauty-sterren op Instagram: elke post die ze daar deelt zou ze een kleine 27.000 euro in het laatje brengen.

‘Gewone’ meid

Het (financiële) succes lijkt Nikkie evenwel niet veranderen. “Bij YouTubers en influencers is het altijd dé vraag: hoeveel verdienen ze? Dan denk ik: daar wordt bij anderen toch ook niet zo’n heisa van gemaakt? Soms lijken mensen meer geïnteresseerd in mijn salaris, dan in wie ik ben en waar ik voor sta. Dat vind ik jammer”, zei ze eerder in een interview met Beau Monde. Nikkie liet zich verleiden tot een peperdure Porsche Cayenne en woont in een indrukwekkend landhuis, maar zou verder geen buitensporige uitgaven doen.

Haar landhuis in Uden in de provincie Noord-Brabant kon ze ook op de kop tikken voor ‘maar’ 645.000 euro, hoewel de woning aanvankelijk te koop stond voor 945.000 euro. Voor dat geld kreeg de beautyvlogger een woonoppervlakte van 293 vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Er zijn vijf slaapkamers en twee badkamers, een riante keuken met inbouwapparatuur, een wijnkelder, jacuzzi, een whirlpool, een stoomcabine en sauna te vinden.

Geluk/ongeluk

Toch staat het geluk niet altijd aan haar kant. In 2018 liet de beautygoeroe via haar kanaal openhartig weten dat haar 14-jarige (stief)broertje was overleden. “Je hebt me geleerd hoe ik het leven moet leven en dat ik het krachtig en sterk met leven, zoals jij”, klonk het. “Bedankt voor het zijn van onze grootste zegen, nu kan je rusten. Mikai, mijn grootste held.” Datzelfde jaar liep ook haar relatie met Rick, die tevens haar manager was, na zes jaar op de klippen.

Intussen is het tij echter gekeerd en voelt Nikkie haar hart weer sneller slaan. “Ik wil jullie laten weten dat de laatste vier maanden mijn leven is veranderd”, liet ze eerder dit jaar weten. “Ik weet dat ik niet veel over mijn privéleven met jullie deel, maar jullie moesten dit weten.” Ze stelde toen trots haar nieuwe vriend voor, de 23-jarige Dylan Drossaers uit Eindhoven. De twee zijn intussen verloofd en plannen hun huwelijk.