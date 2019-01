Maak kennis met Will, de nieuwe liefde van Danira Boukhriss Terkessidis (en een vriend van Romelu Lukaku) TDS

24 januari 2019

06u00 0 Showbizz Vlaanderen is een showbizzkoppel rijker. Danira Boukhriss Terkessidis, de 27-jarige presentatrice bekend van onder meer ‘Over Eten’ is gevallen voor de charmes van Will Michiels (25), een rapper/zanger/producer uit Antwerpen. De twee zijn smoorverliefd en verstoppen hun liefde niet langer.

Het was Danira zelf die met een innige foto via de sociale media liet uitschijnen dat ze opnieuw verliefd is. “Wow, ik hoorde net over de vrieskou in België. Brrr... Ik hoor ook van veel mensen dat ze het té koud vinden en het beu zijn”, plaagde ze haar volgers. “Daarom... om iedereen een hart onder de riem te steken”. Wat volgde waren enkele dromerige beelden vanuit Kaapstad in Zuid-Afrika, waar de twee samen op vakantie zijn.

Antwerpse rapper

Danira gaf bij de beelden ook meteen mee wie haar hart voortaan sneller doet slaan: Will Michiels, die als rapper/zanger/producer onder de alias TheColorGrey door het leven gaat. Hij begon al muziek te maken op zijn tiende, toen hij van zijn grote broer een oud keyboard en van zijn vader een afgedankte computer kreeg. Will groeide op in Antwerpen en speelde daarnaast voetbal bij de jeugd van Westerlo. Hij bleef zijn grote droom evenwel koesteren: muziek maken, en daar ook van kunnen leven.

Michiels begon online zijn muziek te verspreiden. In 2015 begon hij ook met liveoptredens. Begin maart 2016 lanceerde hij de song ‘Sins’ met bijhorende videoclip, enkele weken later gevolgd door zijn eerste plaat ‘Do The Right Thing’. In de zomer van dat jaar tekende TheColorGrey bij Warner Music Benelux. Zijn bekendste hit is ‘You Got to Show Me’, zijn grootste fan Romelu Lukaku. Met hem schreef hij samen een nummer over de voetballer. Met nummers als ‘Silence Speaks’ en ‘Need To Know’ tourde hij de afgelopen maand door België en Nederland.

Eerste relatie

Voor Danira is het haar eerste relatie sinds ze uit elkaar ging met gewezen ‘De Mol’-deelnemer Bouba Kalala (20). Zij vormden sinds eind 2017 een koppel, maar gingen in juni vorig jaar uit elkaar. “We hebben een hele mooie tijd gehad samen, maar hebben besloten elk onze eigen weg te gaan. We blijven vrienden en wensen mekaar alleen maar het beste toe”, aldus Danira toen.