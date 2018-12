Maak kennis met Sam, de man die An Lemmens’ hart sneller doet slaan TDS

18 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 2 Showbizz Er is een nieuwe liefde in het leven van An Lemmens (38). Dat onthulde de VTM-presen­tatrice zelf op Qmusic. “Nee, ’t is niet Niels Destadsbader”, drukte ze meteen een gerucht de kop in. Dag Allemaal zocht uit wie dan wél de man is die het hart van An Lemmens veroverde.

“Er is een fantastische man op mijn pad gekomen. Ik kan er nog niet veel over zeggen, want het is nog pril. Maar ik weet wel dat ik verliefd ben.” Op die manier kondigde An Lemmens, elke vrijdag op VTM te zien als presentatrice van ‘The Voice Senior’, op de radio aan dat ze weer vlinders in haar buik voelt. “En na een heel zware en traumatische scheiding is het erg fijn om me weer zo te voelen. Opnieuw verliefd zijn voelt als een ­geruststelling, ja. Ik ben weer even stapelverliefd als een zestienjarige. Had ik een map, ik schreef zijn naam er honderd miljoen keer op.”

Geen onbekende

Welke naam dat is? Sam. Een 40-jarige filmregisseur uit ­Mechelen. Daags voor An hun relatie bekendmaakte op de radio, bracht hij z’n vrienden op de hoogte dat hij al drie weken samen is met de blonde presentatrice, bevestigt een kennis ons. Sam is dus iemand uit het wereldje, zoals dat heet. Hij heeft als filmmaker z’n eigen zaak, die is uitgegroeid tot een vaste waarde en voorname speler in de reclamewereld. Zo mag Sam cosmeticagigant Garnier, horlogemerk Komono en radiozenders als Radio 1 en Studio Brussel tot zijn klanten rekenen. In 2014 trok hij met enkele vrienden een maand naar Amerika, waar hij een documentaire draaide over het stadje Truth or Consequences in de staat New Mexico. Het werd een internationaal succes, want de vier prijkten op de voorpagina van de lokale krant The Herald of Truth or Consequences en zanger Daan belde met de vraag of hij de soundtrack mocht maken. De film werd vertoond in het CC van Mechelen en nadien ­bezorgd aan tal van festivals.

Ook muziek hoort tot de grote passies van Sam. Omdat zijn job als regisseur hem helemaal opslorpt, heeft hij er geen tijd meer voor, maar enkele jaren geleden was hij actief als muziekpromotor en dj. Zo entertainde hij met Nieuwjaar na het vuurwerk de massa feestvierders op de Grote Markt van Mechelen tot in de vroege uurtjes met zijn technobeats.

Stevige match

Als creatieveling vormt Sam ongetwijfeld een stevige match met An, die voor het eerst sinds de pijnlijke (v)echtscheiding van kunstenaar Arne Quinze in 2015 haar hart weer sneller voelt slaan. An en Arne leerden elkaar kennen in 2012. Ze trouwden datzelfde jaar en kregen in 2014 een dochtertje, Zappa ­Rosa. Hun scheiding amper een jaar later had een enorme impact op Ans vertrouwen in de liefde. “Ik ben heel hard gekwetst ­geweest”, zei ze. “Alles waarin ik geloofde, bleek een leugen. Zoiets wilde ik mezelf niet meer aandoen.”

Maar vandaag gelooft An weer in de liefde en dat mag de wereld weten. “Dan word je plots verliefd en verdwijnt alle ratio”, verwoordde ze het op de radio. “En denk je: foert, we zullen wel zien. Want zelfs al loopt het mis, je komt dat weer te boven. Een hart ­geneest altijd.”