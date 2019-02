Maak kennis met Roxanne, het ravissante lief van Mathieu van der Poel MV

15 februari 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 Showbizz Mathieu van der Poel (24) is een held. Voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden. En de Nederlander, die in Kapellen bij Antwerpen woont, scoort niet alleen op sportief vlak. Ook in de liefde gaat het deze topper voor de wind. Mathieu is sinds kort samen met een knappe Vlaamse blondine. Roxanne Bertels heet ze, en ze werkt op de marketing­afdeling van Porsche België. 

“Via haar werk heb ik haar leren kennen”, vertelde Mathieu al. “Ik ben eens met Porsche in Finland op ijs gaan rijden. Roxanne was mee, en zo hebben we elkaar ontmoet. Daarna zijn ze met een hele delegatie naar de cross in Hulst komen kijken, waarna we iets hebben gedronken in Antwerpen. Ondertussen zijn Roxanne en ik een paar maanden samen.”

Niet luisteren

En kijk: net nadat Mathieu van der Poel in Denemarken als wereldkampioen over de meet was gereden, viel hij uitgeput maar zielsgelukkig in de armen van zijn lief. Roxanne pakte haar beroemde vriend stevig vast, en er volgde een innige kus. De allereerste keer dat het koppel openlijk toont dat dit grote liefde is. Ja, ze zijn duidelijk smoorverliefd! Ook Mathieus papa Adrie, een ex-wielerkampioen, is in de wolken.

“Ja, mijn vader en Roxanne komen heel goed overeen”, liet Mathieu daarover weten. “Hij heeft gelukkig nog niet geprobeerd om me over dat stuk van mijn leven advies te geven. (lacht) Had hij dat wel gedaan, ik zou niet geluisterd hebben.”

Nieuw huis

Roxanne vergezelt haar boyfriend nu geregeld naar de cross. “Dan is ze er vaak bij, ja. En dat is tof”, zegt Mathieu. Net voor het wereldkampioenschap vertelde hij trouwens dat zijn knappe vriendin weinig of geen effect heeft op zijn car­rière. “Nee, ook niet voor mijn maximale zuurstofopname”, voegde Mathieu er geamuseerd aan toe.

Voor dit koppel lijkt hoe dan ook een mooie toekomst in het verschiet te liggen, en wij wensen hen dat van harte toe. Mathieu heeft trouwens net een huis gekocht. In het vrij chique ’s-Gravenwezel, deelgemeente van Schilde met z’n villawijken. “In april ga ik daar wonen”, heeft Mathieu verklapt. “Mét mijn vriendin Roxanne, ja. Is dat een aanpassing voor mij? Och, dat zal ik wel overleven.”

Rennersvrouw?

Of Roxanne een typische rennersvrouw zal zijn? Zorgzaam, altijd beschikbaar en leven in functie van haar bejubelde man. Zal Mathieu na een stevige training thuiskomen terwijl Roxanne intussen een geurig stoofpotje op het vuur heeft staan? En stopt ze dan meteen de vuile koerskleren van haar ventje in de wasmachine? Dat valt allemaal nog af te wachten, want Roxanne heeft zelf een mooie loopbaan. Het zou jammer zijn als ze die zomaar aan de kant schuift om enkel nog de huisvrouw achter de wereldkampioen te zijn. Al is dat uiteraard helemaal haar eigen keuze, én die van Mathieu van der Poel. Maar de kans lijkt sowieso erg klein dat Roxanne zichzelf volledig zal wegcijferen zoals rennersvrouwen van de oude stempel altijd hebben gedaan.

Sexy!

Op Instagram heeft Roxanne Bertels ondertussen meer dan 4.000 volgers. Ja, dat aantal is flink toegenomen sinds ze is ‘geout’ als de vriendin van Mathieu van der Poel. En iets zegt ons dat zeker niet alleen fans van Mathieu deze knappe blondine nu volgen. Op verschillende foto’s is Roxanne immers te zien als een volleerd model. Sexy tot en met! Zeg nu nog maar eens dat Mathieu alleen maar scoort in zijn sport.