Maak kennis met de nieuwe ster in ‘Thuis’: Pips moet waarschuwen en alle harten veroveren

In België zou één gezin op vijf een hond in huis hebben en zouden er naar schatting zo’n 1.325.000 honden rondlopen. Cijfers die de makers van ‘Thuis’ overhaalden om ook eens een hond in het verhaal te introduceren. En deze keer niet voor een korte gastrol, zoals vorig seizoen. Toen hield een straathond de eenzame Kobe (Sid Van Oerle) in zijn barrel op de Withoeve wat gezelschap, tot hij door slechterik Jacques (Peter Van de Velde) vergiftigd werd. De makers wilden van het huisdier ook geen extra decorstuk maken, zoals 15 jaar geleden wel het geval was. Toen had het gezin van Eric (Kurt Defrancq) en Martine (Christel Domen) samen met hun twee kinderen Sam (Ronny Daelman) en Sofie (Lien Van de Kelder) ook een hond als huisdier. Dat beestje liep toen echter enkel af en toe in beeld.