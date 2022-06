Maak kennis met de derde meest beluisterde Vlaming op Spotify: “Van de Filipijnen tot Amerika, overal ter wereld wieg ik mensen in slaap”

Celebrities De autobiogra­fie van ‘Friends’-ac­teur Matthew Perry is klaar: “Tijd voor mijn kant van het verhaal”

Vorig jaar raakte al bekend dat de ‘Friends’-acteur Matthew Perry (52) zijn memoires zou neerpennen. Het boek gaat onder meer over de populaire sitcom ‘Friends’, maar ook over zijn persoonlijke dieptepunten en zijn jarenlange strijd met verslavingen. De acteur maakt nu zelf via Instagram bekend dat zijn boek klaar is en in de winkel zal liggen vanaf 1 november 2022. “Er is in het verleden al veel over me geschreven, dus ik vond het tijd om mijn kant van het verhaal te vertellen”, klinkt het.

16 juni