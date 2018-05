Maak kennis met de acht krasse oudjes die een wereldreis gaan maken in 'De wereld rond met 80-jarigen' MC

30 mei 2018

06u00 0 Showbizz Voor de acht senioren die de hoofdrol spelen in het nieuwe realityprogramma ‘De wereld rond met 80-jarigen’ is het avontuur begonnen. De groep blies gisterochtend verzamelen in Zaventem. Daar maakten hun reisgidsen van dienst Olga Leyers en Sieg De Doncker de eerste bestemming bekend: Dallas. In een tijdspanne van vijf weken zal de bonte bende acht landen in vier continenten aandoen. Dit zijn alle oudjes op een rijtje.

Willy - 78 jaar

Springt meteen in het oog met zijn hoed en cross-t-shirt. Is ook de jongste van de bende. Is naar eigen zeggen een duizendpoot die vanalles heeft gedaan. Les geven, in de bouw gewerkt, motorcross, … ‘Ik heb me nog nooit verveeld’, klinkt het. Hij heeft nog nooit gevlogen al is daar volgens hem geen aanwijsbare reden voor. ‘Ik ben zeker niet bang. Anders hou je het geen vijf jaar vol op een crossmotor’.

Vital - 82 jaar

Was tot zijn 49ste magazijnier bij Sarma-Nopri, maar liet zich toen bij een herstructurering netjes uitbetalen. ‘Ik ben dus effectief met pensioen sinds mijn 49ste’, lacht Vital. Deze vitale 80-er met Gentse tongval staat graag op zijn strepen, spreekt keurig Nederlands met een zachte Gentse tongval.

